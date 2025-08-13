快訊

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

郭智輝酸核三睦鄰費周春米也不挺 莊瑞雄：政府要有憐憫心

聽新聞
0:00 / 0:00

影／張善政再開砲 點名一問題未解「賴政府民調會再掉」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園航空城拆遷戶貸款卡關，市長張善政昨天罵中央銀行不食人間煙火，喊話中央政府關注，但中央官員只回應再溝通，行庫無奈坦言有難度，令張再動肝火，今批「賴政府民調那麼低不是沒道理」，指部會再不動起來，民調還會繼續掉。

桃園航空城是國家重大建設，當初配合拆遷的住戶可選擇安置住宅或安置街廓自行重建。拆遷戶表示，航空城優惠融資平台羅列10家公股銀行與大園、蘆竹農會資料，他們分別向合庫、土銀、華南等銀行分行詢問，都說沒有貸款額度，2家農會各20億元額度也早已用完。

多名里長趁與張善政當面溝通機會陳情，張說市府多次在行政院航空城專案小組會議反映，也跟與央行交涉，但都不被理會，召集人陳金德也沒用；中央官員則推稱央行是拆遷後期才加入協調，後續做法要與財政部溝通。大型行庫無奈表示有法規限制放寬，中央法規不放寬，有錢也難放貸。

張善政對中央官員回應不滿，今批「賴政府民調會那麼低不是沒有道理」，中央不論官員協調工作或央行協調貸款，完全沒有體會民間需求，市府已經反映過問題，但他們無動於衷，「如果這些不會還不知道動起來，賴政府的民調還會繼續往下掉」，呼籲行政院所有部會體恤配合國家重大建設、開發航空城的民眾，正視他們的需求，讓國家有史以來最大的土地開發案能順利走完最後一哩路。

桃園市長張善政見中央官員未正視航空城拆遷戶貸款問題，今批「賴政府民調那麼低不是沒有道理」。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政見中央官員未正視航空城拆遷戶貸款問題，今批「賴政府民調那麼低不是沒有道理」。記者陳俊智／攝影

民調 航空城 賴政府 張善政

延伸閱讀

黃國昌昨拜會蔣萬安何時到新北？ 侯友宜一句揭態度

楊柳颱風直撲台灣 桃園明是否放颱風假？今晚8時宣布

航空城拆遷戶問題...張善政批央行不食人間煙火 稱找陳金德沒用

桃園平鎮兒22公園動工 新闢8米道路打造通學友善環境

相關新聞

指盧秀燕曾表達選黨主席強烈意願 李乾龍：講好了怎又不選？

台中市長盧秀燕傳出823後將宣布不參選國民黨主席。國民黨前秘書長李乾龍今受訪時表示驚訝，過去他與盧一直密切聯繫，盧也表示...

影／張善政再開砲 點名一問題未解「賴政府民調會再掉」

桃園航空城拆遷戶貸款卡關，市長張善政昨天罵中央銀行不食人間煙火，喊話中央政府關注，但中央官員只回應再溝通，行庫無奈坦言有...

藍白合反罷成功嘉市長選戰藍白合成焦點 張啓楷參選鬆口表態

2026嘉義市長選戰，因現任國民黨籍市長黃敏惠當選4屆，明年任滿卸任，黃敏惠未公布接班人選，選情充滿變數。民進黨高人氣連...

林岱樺私訊媒體全都露！王婉諭：司法若信任崩盤 倒下的是整個制度

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，7日才說不退出民進黨高雄市長初選，12日就被鏡週刊爆料，指林岱樺手機對話已遭破解、...

為風災道歉 卓揆暗示內閣將改組「必要時 處理重要人事」

賴政府上任至今逾四五○天，歷經大罷免失利、對美關稅談判尚未達陣及中南部風災豪雨，近期民調顯示，賴政府施政滿意度下滑。行政...

閣揆難換…局部改組機率大 郭智輝、邱泰源、鄭英耀爭議多遭點名

行政院長卓榮泰昨天表示「必要時，會對重要人事做應有處理」，引爆內閣改組話題。據指出，綠營立委期盼「有感改組」，認為「更換閣揆」最能讓人民耳目一新，但也理解在朝小野大情勢下，難尋接棒人選，轉而訴求調整爭議閣員也是方式之一，因此綠營內多判斷，此波局部改組機率更大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。