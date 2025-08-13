聽新聞
影／張善政再開砲 點名一問題未解「賴政府民調會再掉」
桃園航空城拆遷戶貸款卡關，市長張善政昨天罵中央銀行不食人間煙火，喊話中央政府關注，但中央官員只回應再溝通，行庫無奈坦言有難度，令張再動肝火，今批「賴政府民調那麼低不是沒道理」，指部會再不動起來，民調還會繼續掉。
桃園航空城是國家重大建設，當初配合拆遷的住戶可選擇安置住宅或安置街廓自行重建。拆遷戶表示，航空城優惠融資平台羅列10家公股銀行與大園、蘆竹農會資料，他們分別向合庫、土銀、華南等銀行分行詢問，都說沒有貸款額度，2家農會各20億元額度也早已用完。
多名里長趁與張善政當面溝通機會陳情，張說市府多次在行政院航空城專案小組會議反映，也跟與央行交涉，但都不被理會，召集人陳金德也沒用；中央官員則推稱央行是拆遷後期才加入協調，後續做法要與財政部溝通。大型行庫無奈表示有法規限制放寬，中央法規不放寬，有錢也難放貸。
張善政對中央官員回應不滿，今批「賴政府民調會那麼低不是沒有道理」，中央不論官員協調工作或央行協調貸款，完全沒有體會民間需求，市府已經反映過問題，但他們無動於衷，「如果這些不會還不知道動起來，賴政府的民調還會繼續往下掉」，呼籲行政院所有部會體恤配合國家重大建設、開發航空城的民眾，正視他們的需求，讓國家有史以來最大的土地開發案能順利走完最後一哩路。
