影／黃國昌選新北衝擊李四川？ 蔣萬安開金嗓：川伯在哪都會攬牢牢

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

民眾黨主席黃國昌前天宣布參選新北市長，昨天到北市府拜會台北市長蔣萬安討論核三延役議題，不過北市副市長李四川也被視為熱門人選，也讓外界好奇昨天閉門會談是否有談及選舉，蔣僅表示，昨天僅討論核三議題，但不管川伯在哪都會「甲你攬牢牢～」。

蔣萬安表示，昨天和黃國昌就是討論核三延役公投，在會中他也清楚表達自己立場支持核三延役，呼籲政府回應民眾期待，務實解決問題，而不是警報意識形態執政任性，在確保安全無虞下，有多元能源組合穩定供電，是台灣社會絕大多數民眾的需求。

面對黃國昌拜會前一天才宣布參選新北市長，是否會衝擊現階段民調最高的北市副市長李四川，蔣萬安笑回，不管川伯在哪裡會攬牢牢，接著開金嗓，「我欲甲你攬牢牢～～～」

民眾黨主席黃國昌前天宣布參選新北市長，不過北市副市長李四川也被視為熱門人選，蔣萬安表示，不管川伯在哪都會「甲你攬牢牢」。記者洪子凱／攝影
民眾黨主席黃國昌前天宣布參選新北市長，不過北市副市長李四川也被視為熱門人選，蔣萬安表示，不管川伯在哪都會「甲你攬牢牢」。記者洪子凱／攝影

