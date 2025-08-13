黃國昌昨拜會蔣萬安何時到新北？ 侯友宜一句揭態度

身兼台灣民眾黨主席的立委黃國昌日前表態參選新北市長，昨赴北市府拜會台北市長蔣萬安，引發外界關心何時拜會新北市長侯友宜？侯友宜今說，人民所關心的議題，大家都可以一起共同面對、討論。

國民黨主席即將改選，前秘書長李乾龍認為台中市長盧秀燕是黨內最大公約數，建議可多設副主席，將藍營縣市首長包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等人納進來，減輕黨主席黨務負擔。

侯友宜今上午主持市政會議，受訪被問及此事回應，每個人意見想法都尊重，最重要的要團結，面對人民所需、希望改變的，讓台灣能夠更安定、繁榮及進步，才是他們所求。

至於身兼民眾黨主席的立委黃國昌，表態參選新北市長後，昨赴北市府拜會台北市長蔣萬安，何時到新北拜會侯友宜？侯說，人民所關心的議題，大家都可以一起共同面對、討論。

商品推薦