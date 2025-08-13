聽新聞
影／卓榮泰民調低也不換？ 吳宗憲：請總統把人民放在台獨理念之前
行政院長卓榮泰民調低迷，但可能繼續擔任閣揆，國民黨立法委員吳宗憲今表示卓的施政滿意度不高，但尊重賴清德總統想法，但他還是希望換一個政治性不要那麼強的行政院長，卓之前一直在搞對抗，尤其在罷免時一直操弄預算議題，「這是我們不喜歡的」。
吳宗憲表示，因卓榮泰做不好，人民的支持滿意度自然就低，至於總統為何不換閣揆？總統應該有他的想法。
針對「普發1萬元」，吳認為全民有此需要，普發1萬元的特別條例合憲、合法，且有過往案例、學者肯認，世界各國也在做，合情合理，也是全民的共識。但吳也認為條例很久以前就通過，但行政院「擺爛」不做，是否因是在野黨提出而覺得「沒面子」，而技術性杯葛？
吳宗憲希望執政黨以蒼生為念，錯誤的外交政策、能源政策，關稅又談成這樣，人民不好過，他請政府出來照顧人民。人民所選出的公僕應以人民為優先，而不是整天在想自己的政治利益，以及心中對台獨的理念。
吳說，總統就算心中對台灣獨立有堅持，他也尊重，但總統心中的排序，可否把人民放第一位？等人民吃飽、喝足、過得可以的時候，再去思考心中的理念。
