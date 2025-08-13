民眾黨2年條款…王安祥明年接棒不分區立委 黃珊珊讚即戰力

台灣民眾黨全國黨代表大會日前落幕，外界關注不分區立委「2年條款」維持不變。在黨內共識及「若有任何變動必要，也應由柯文哲決定」聲明下，現任8席不分區立委明年2月全面換血，屆時排名第12、現任嘉義中正大學勞工關係學系教授兼社會科學院院長王安祥，將接任立委。

王安祥雖是政治素人，但長期深耕勞工政策領域，常受邀參與中央地方政府勞動事務政策研擬，專長涵蓋職業安全衛生與勞動力發展。他表示，國家勞動政策不僅關乎產業競爭力，更直接影響勞工尊嚴與家庭福祉，未來將在立法院推動兼顧國家發展與勞工權益的法案，關注少子化下人力短缺、中高齡再就業及疫情後工作型態轉變等議題。

民眾黨立委黃珊珊臉書公開力挺王安祥，形容他是國會「即戰力」。她說，王安祥過去1年多以候補不分區身分，固定參與她辦公室每周法案與政策討論，並在立法院每日議事與修法過程提供意見，熟悉財政委員會業務，確保明年上任無縫接軌。她舉例，近期台美關稅公聽會，王安祥便從產業與勞工角度提出具體建議，展現專業與實務兼備的能力。

黃珊珊強調，民眾黨不分區名單組成多元，涵蓋醫藥護理、勞工關係、新聞媒體、法律及資深民代等專業背景，正是這種多面向人才，使黨團在國會能形成超越藍綠戰隊，監督政府、捍衛公益。

民眾黨主席黃國昌重申，不會更動前主席柯文哲制定「2年條款」，因為對民眾黨而言，兌現承諾、說到做到比一切更重要。他強調，這項制度不僅有助黨的發展，更象徵政治誠信。明年2月全面換屆，將為民眾黨帶來面孔與新戰力。對王安祥而言，這將是從學術殿堂走向國會殿堂重要轉折；對民眾黨來說，則是落實制度、引入專業的再次驗證。

