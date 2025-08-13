快訊

出事了！Nike控告陳冠希違約 求償38億天價

人類戰爭危機升高，「歷史的假期」即將結束？

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

衛福部長喊辦聯誼解決少子化 王婉諭批搞錯重點：政府要先做對一件事

聯合新聞網／ 綜合報導
時代力量黨主席王婉諭。 聯合報系資料照
時代力量黨主席王婉諭。 聯合報系資料照

我國人口數連續19個月負成長，今年前7月新生兒僅有64,314人。衛福部長邱泰源拋出4大因應策略，分別為減少育兒負擔、促進母嬰健康、提高婚育意願及跨部會協力，鼓勵青年交友，認為國內的「六師」中醫師、西醫師、牙醫師、會計師、律師，及建築師可多辦聯誼

時代力量黨主席王婉諭對此感到相當錯愕，昨日在臉書發表看法，首先提出基本問題，質疑結了婚就會生小孩嗎？當「結婚＝生育」的邏輯改寫，我們還要繼續用「多辦聯誼」來解釋少子化，是不是搞錯重點？

她也認為，要先成立「家庭」，才能進行「家庭教育」的邏輯非常荒謬。她透露從小嚮往成為母親，但擔心自己找不到合適伴侶，因而「想過單身收養，也想過單身懷孕」，但收養程序冗長、社會對單身懷孕的眼光又讓人難以承受。最後她才走入婚姻，選擇了一條相對傳統的路。

王婉諭以過去曾在科技業工作的職場經歷來說，當他們為國家產業打拚，為公司貢獻青春，也提早面對了「不孕」的問題。她透露自己在33歲時，被醫生告知身體已老化，形同是人生的晴天霹靂。她也常跟朋友開一個真實的玩笑，表示我們這一代的科技業夫妻，在婚後一年內輪流出現在不孕症診所，根本像在開同學會。

為了育兒，她離開了在科技業待了8、9年的第一份工作，轉到一間不用顧產線、下班時間能控制的公司，為的就是陪孩子成長。但代價是必須接受自己可能無法升遷、無法出差、無法「隨傳隨到」的職涯天花板。

她感嘆，自己始終在想，我們的社會有沒有可能，讓人不必在「工作」和「家庭」之間做選擇？歐美企業相當重視生活與工作的平衡，而亞洲地區則普遍處在高壓長工時的環境，包括日、韓和台灣都陷在同樣的困局中。

王婉諭表示，縱使自己生了4個孩子，也不敢輕易鼓勵別人生。因為她知道，這條路上有多少妥協、多少犧牲、多少必須咬牙選擇的瞬間。而產後憂鬱的比例之高，遠超出多數人的想像。連她這樣深愛孩子的人，都曾深陷其中。

王婉諭反問衛福部長邱泰源，是否真正理解女性在台灣生育的困境？如果看不到體制的問題、制度的壓力、社會的價值觀如何推著我們一步步退縮，卻只會說「辦聯誼」，那不只是輕忽，而是一種傷害。當少子化成了國安危機，她真心希望，政府要先做對一件事，就是讓願意生的人，能夠好好生、安心養。

聯誼 邱泰源 王婉諭 少子化

延伸閱讀

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

偵查不公開變大公開！林岱樺被爆無關案情隱私 王婉諭點名法務部長徹查

聲援王世堅撤823罷免案 挺綠網紅盼民進黨收傲氣：否則續看徐巧芯翹屁股

致敬王世堅勇於示警 楊蕙如：一個月後若罷免得勝 終生不評論政治

相關新聞

藍白合反罷成功嘉市長選戰藍白合成焦點 張啓楷參選鬆口表態

2026嘉義市長選戰，因現任國民黨籍市長黃敏惠當選4屆，明年任滿卸任，黃敏惠未公布接班人選，選情充滿變數。民進黨高人氣連...

林岱樺私訊媒體全都露！王婉諭：司法若信任崩盤 倒下的是整個制度

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，7日才說不退出民進黨高雄市長初選，12日就被鏡週刊爆料，指林岱樺手機對話已遭破解、...

為風災道歉 卓揆暗示內閣將改組「必要時 處理重要人事」

賴政府上任至今逾四五○天，歷經大罷免失利、對美關稅談判尚未達陣及中南部風災豪雨，近期民調顯示，賴政府施政滿意度下滑。行政...

閣揆難換…局部改組機率大 郭智輝、邱泰源、鄭英耀爭議多遭點名

行政院長卓榮泰昨天表示「必要時，會對重要人事做應有處理」，引爆內閣改組話題。據指出，綠營立委期盼「有感改組」，認為「更換閣揆」最能讓人民耳目一新，但也理解在朝小野大情勢下，難尋接棒人選，轉而訴求調整爭議閣員也是方式之一，因此綠營內多判斷，此波局部改組機率更大。

美前國務院顧問再撰文 質疑美國會對台支持 籲台應重新定義台灣

曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）12日再度發表文章，質疑台灣在美國國會的跨黨派支持不如想...

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。