衛福部長喊辦聯誼解決少子化 王婉諭批搞錯重點：政府要先做對一件事

我國人口數連續19個月負成長，今年前7月新生兒僅有64,314人。衛福部長邱泰源拋出4大因應策略，分別為減少育兒負擔、促進母嬰健康、提高婚育意願及跨部會協力，鼓勵青年交友，認為國內的「六師」中醫師、西醫師、牙醫師、會計師、律師，及建築師可多辦聯誼。

時代力量黨主席王婉諭對此感到相當錯愕，昨日在臉書發表看法，首先提出基本問題，質疑結了婚就會生小孩嗎？當「結婚＝生育」的邏輯改寫，我們還要繼續用「多辦聯誼」來解釋少子化，是不是搞錯重點？

她也認為，要先成立「家庭」，才能進行「家庭教育」的邏輯非常荒謬。她透露從小嚮往成為母親，但擔心自己找不到合適伴侶，因而「想過單身收養，也想過單身懷孕」，但收養程序冗長、社會對單身懷孕的眼光又讓人難以承受。最後她才走入婚姻，選擇了一條相對傳統的路。

王婉諭以過去曾在科技業工作的職場經歷來說，當他們為國家產業打拚，為公司貢獻青春，也提早面對了「不孕」的問題。她透露自己在33歲時，被醫生告知身體已老化，形同是人生的晴天霹靂。她也常跟朋友開一個真實的玩笑，表示我們這一代的科技業夫妻，在婚後一年內輪流出現在不孕症診所，根本像在開同學會。

為了育兒，她離開了在科技業待了8、9年的第一份工作，轉到一間不用顧產線、下班時間能控制的公司，為的就是陪孩子成長。但代價是必須接受自己可能無法升遷、無法出差、無法「隨傳隨到」的職涯天花板。

她感嘆，自己始終在想，我們的社會有沒有可能，讓人不必在「工作」和「家庭」之間做選擇？歐美企業相當重視生活與工作的平衡，而亞洲地區則普遍處在高壓長工時的環境，包括日、韓和台灣都陷在同樣的困局中。

王婉諭表示，縱使自己生了4個孩子，也不敢輕易鼓勵別人生。因為她知道，這條路上有多少妥協、多少犧牲、多少必須咬牙選擇的瞬間。而產後憂鬱的比例之高，遠超出多數人的想像。連她這樣深愛孩子的人，都曾深陷其中。

王婉諭反問衛福部長邱泰源，是否真正理解女性在台灣生育的困境？如果看不到體制的問題、制度的壓力、社會的價值觀如何推著我們一步步退縮，卻只會說「辦聯誼」，那不只是輕忽，而是一種傷害。當少子化成了國安危機，她真心希望，政府要先做對一件事，就是讓願意生的人，能夠好好生、安心養。

