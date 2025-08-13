快訊

出事了！Nike控告陳冠希違約 求償38億天價

人類戰爭危機升高，「歷史的假期」即將結束？

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白合反罷成功嘉市長選戰藍白合成焦點 張啓楷參選鬆口表態

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義出身的民眾黨不分區立委張啓楷對參選鬆口，表態「藍白兄弟登山，各自努力」，強調未來可以依民調結果作決定。記者魯永明／攝影
嘉義出身的民眾黨不分區立委張啓楷對參選鬆口，表態「藍白兄弟登山，各自努力」，強調未來可以依民調結果作決定。記者魯永明／攝影

2026嘉義市長選戰，因現任國民黨籍市長黃敏惠當選4屆，明年任滿卸任，黃敏惠未公布接班人選，選情充滿變數。民進黨高人氣連任立委王美惠，被視為綠營光復民主聖地熱門人選，藍白合反罷成功嘉市長選戰藍白合成焦點，嘉義出身的民眾黨不分區立委兼嘉義黨部主委張啓楷對參選鬆口，表態「藍白兄弟登山，各自努力」，強調未來可以依民調結果作決定。

張啓楷表示，自己過去2年深耕嘉義，促成多項地方建設與服務，包括推動台糖冠名嘉大KANO棒球隊、爭取牛稠溪快速道路興建等，近期颱風豪雨期間頻繁往返台北嘉義。他說，許多鄉親詢問他是否參選市長，他認為藍白若要勝選須合作，最終人選應交2黨高層協調與民調決定，民眾黨對議員選舉不會壓縮國民黨議員參選空間。

國民黨議員陳家平、鄭光宏及醫師翁壽良，有意角逐市長。鄭光宏及陳家平認為，國民黨嘉市執政要提名人選守護執政， 下屆市長人選等黨中央公布提名辦法，市長黃敏惠扮關鍵角色，藍白合團結才能勝選；翁壽良說，尊重黨決定接受挑戰，重點是爭取最大選民支持。市黨部主委蔡明顯說，藍白合作方向需等10月黨主席選舉後，由黨中央提出提名辦法再決定。

黨內大老前立委江義雄提醒，提名晚不利選戰整合，因綠營與白營人選浮現。呼籲儘早決定提名人，防止資源分散。隨著藍白綠陣營人選浮現，下屆市長選戰逐漸加溫，藍白是否聯手、何時確定提名人選，將成為左右戰局關鍵因素。

嘉義 藍白合 國民黨 張啓楷

延伸閱讀

民眾黨提風災重建特別條例 增「黃偉哲條款」杜絕專款挪用

影／楊柳颱風來襲 民眾黨團呼籲不要讓災民再受損

光電板放台糖農地 白緊追台糖、環境部

參選嘉義市長？張啓楷留伏筆：藍白兄弟登山 未來看民調結果

相關新聞

藍白合反罷成功嘉市長選戰藍白合成焦點 張啓楷參選鬆口表態

2026嘉義市長選戰，因現任國民黨籍市長黃敏惠當選4屆，明年任滿卸任，黃敏惠未公布接班人選，選情充滿變數。民進黨高人氣連...

林岱樺私訊媒體全都露！王婉諭：司法若信任崩盤 倒下的是整個制度

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，7日才說不退出民進黨高雄市長初選，12日就被鏡週刊爆料，指林岱樺手機對話已遭破解、...

為風災道歉 卓揆暗示內閣將改組「必要時 處理重要人事」

賴政府上任至今逾四五○天，歷經大罷免失利、對美關稅談判尚未達陣及中南部風災豪雨，近期民調顯示，賴政府施政滿意度下滑。行政...

閣揆難換…局部改組機率大 郭智輝、邱泰源、鄭英耀爭議多遭點名

行政院長卓榮泰昨天表示「必要時，會對重要人事做應有處理」，引爆內閣改組話題。據指出，綠營立委期盼「有感改組」，認為「更換閣揆」最能讓人民耳目一新，但也理解在朝小野大情勢下，難尋接棒人選，轉而訴求調整爭議閣員也是方式之一，因此綠營內多判斷，此波局部改組機率更大。

美前國務院顧問再撰文 質疑美國會對台支持 籲台應重新定義台灣

曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）12日再度發表文章，質疑台灣在美國國會的跨黨派支持不如想...

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。