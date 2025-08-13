藍白合反罷成功嘉市長選戰藍白合成焦點 張啓楷參選鬆口表態

2026嘉義市長選戰，因現任國民黨籍市長黃敏惠當選4屆，明年任滿卸任，黃敏惠未公布接班人選，選情充滿變數。民進黨高人氣連任立委王美惠，被視為綠營光復民主聖地熱門人選，藍白合反罷成功嘉市長選戰藍白合成焦點，嘉義出身的民眾黨不分區立委兼嘉義黨部主委張啓楷對參選鬆口，表態「藍白兄弟登山，各自努力」，強調未來可以依民調結果作決定。

張啓楷表示，自己過去2年深耕嘉義，促成多項地方建設與服務，包括推動台糖冠名嘉大KANO棒球隊、爭取牛稠溪快速道路興建等，近期颱風豪雨期間頻繁往返台北嘉義。他說，許多鄉親詢問他是否參選市長，他認為藍白若要勝選須合作，最終人選應交2黨高層協調與民調決定，民眾黨對議員選舉不會壓縮國民黨議員參選空間。

國民黨議員陳家平、鄭光宏及醫師翁壽良，有意角逐市長。鄭光宏及陳家平認為，國民黨嘉市執政要提名人選守護執政， 下屆市長人選等黨中央公布提名辦法，市長黃敏惠扮關鍵角色，藍白合團結才能勝選；翁壽良說，尊重黨決定接受挑戰，重點是爭取最大選民支持。市黨部主委蔡明顯說，藍白合作方向需等10月黨主席選舉後，由黨中央提出提名辦法再決定。

黨內大老前立委江義雄提醒，提名晚不利選戰整合，因綠營與白營人選浮現。呼籲儘早決定提名人，防止資源分散。隨著藍白綠陣營人選浮現，下屆市長選戰逐漸加溫，藍白是否聯手、何時確定提名人選，將成為左右戰局關鍵因素。

