林岱樺私訊媒體全都露！王婉諭：司法若信任崩盤 倒下的是整個制度

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量黨主席王婉諭。圖／聯合報系資料照片
時代力量黨主席王婉諭。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，7日才說不退出民進黨高雄市長初選，12日就被鏡週刊爆料，指林岱樺手機對話已遭破解、還原，成涉案鐵證，讓偵查不公開再添爭議。時代力量黨主席王婉諭批評，司法不可能完美，但它不能讓人民失去信任，一旦信任崩盤，倒下的不是一個人，而是整個制度。

王婉諭在臉書貼文表示，林岱樺委員是她的前同事，在性別平權、宗教基本法、農地工廠、野保等議題上，她跟林岱樺的立場完全不同。對於林岱樺有沒有貪汙，她也相信司法會給出答案。

王婉諭說，她看到部分媒體報導林岱樺涉貪案時，竟然打著「法院卷證」、「知情人士」、「檢調消息」的名義，公開林岱樺與通法寺住持的私人通話，她很震驚，也完全不能接受。王婉諭質疑，那些私下對話、情感交流，跟案情有直接關係嗎？對一個還在審理、還沒開庭的案件，這樣的揭露，是追求真相，還是消費隱私？

王婉諭說，九年前，她曾親身經歷過「偵查不公開」變成「偵查大公開」的過程。那不是制度的抽象漏洞，而是切身的傷口、真實的痛。也因為這樣，這些年她投入立法工作，就是希望司法能對被害人更友善，讓人民重新相信它。因為她深知，司法是民主的地基，而信任就是橫貫其上的樑柱。

王婉諭說，當人民一次又一次看到個案資訊外流、案情還沒審就先在媒體曝光，當然會懷疑：這是司法，還是政治操作？

王婉諭說，她不相信「司法已死」，但她不能接受它一錯再錯。鄭銘謙部長必須站出來，對這次偵查情資外流事件，清楚表態、徹查到底。因為，如果這樣的事情成了「慣例」，司法信任就會被掏空，最後被踐踏的，不只是制度，更是所有努力守法、認真工作的基層司法人員。

王婉諭說，而這樣的司法一旦失去人民的信任，倒下的不只是法庭，將會是她們民主制度。

司法 王婉諭 林岱樺

