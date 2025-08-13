快訊

出事了！Nike控告陳冠希違約 求償38億天價

人類戰爭危機升高，「歷史的假期」即將結束？

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

聽新聞
0:00 / 0:00

偵查不公開變大公開！林岱樺被爆無關案情隱私 王婉諭點名法務部長徹查

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨籍立委林岱樺被爆出私密內容，讓王婉諭痛批司法從「偵查不公開」變「偵查大公開」，要求法務部長必須說清楚，並徹查此事。 聯合報系資料照
民進黨籍立委林岱樺被爆出私密內容，讓王婉諭痛批司法從「偵查不公開」變「偵查大公開」，要求法務部長必須說清楚，並徹查此事。 聯合報系資料照

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，《鏡週刊》昨(12)日報導，林岱樺的手機對話遭破解、還原，成涉案鐵證。另據法院卷證顯示，通法寺住持釋煌智與林岱樺關係超乎一般交情，有曖昧訊息及暱稱。林岱樺對此也回應表示，高雄市長初選有暗黑勢力介入，相信高雄市民自有公道，公道自在人心，她將戰到底。

時代力量黨主席王婉諭昨日在臉書批評，林岱樺被爆出這些情感交流的隱私內容，實與案情無直接關係，對一個還在審理、還沒開庭的案件，這樣的揭露是追求真相，還是消費隱私？此舉更動搖了司法公信力。她點名法務部長鄭銘謙，必須站出來，對這次偵查情資外流事件，清楚表態並徹查到底。

王婉諭以9年前的自身經驗，談及「偵查不公開」變成「偵查大公開」的過程，痛陳那並非是制度的抽象漏洞，而是切身的傷口和真實的痛。認為部分媒體，在報導林岱樺的涉貪案時，竟打著「法院卷證」、「知情人士」、「檢調消息」的名義，以此公開她與通法寺住持的私人通話，王婉諭對此感到十分震驚，也完全不能接受。

王婉諭表示，不相信「司法已死」，但不能接受它一錯再錯。強調司法不可能完美，但不能讓人民失去信任。一旦信任崩盤，這樣的事情成了「慣例」，倒下的不是一個人，也不只是法庭，而是整個民主制度。最後被踐踏的，不只是制度，更是所有努力守法、認真工作的基層司法人員。當人民一次又一次看到個案資訊外流、案情還沒審就先在媒體曝光，當然會懷疑：這是司法，還是政治操作？

王婉諭也提到，與林岱樺是前同事的情誼，在性別平權、宗教基本法、農地工廠，及野保等議題上，兩人的立場完全不同。至於她有沒有貪汙，相信司法會給出答案。

林岱樺 王婉諭 鄭銘謙

延伸閱讀

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

卷證資料流出？ 林岱樺：暗黑勢力介入 戰到底

「民進黨早知疊加稅率卻毫無作為」 游淑慧怒：罪加一等、要產業界硬吞

23年前遇英火車出軌奇蹟甦醒…前主播劉海若近況曝光 腦損傷伴後半生

相關新聞

藍白合反罷成功嘉市長選戰藍白合成焦點 張啓楷參選鬆口表態

2026嘉義市長選戰，因現任國民黨籍市長黃敏惠當選4屆，明年任滿卸任，黃敏惠未公布接班人選，選情充滿變數。民進黨高人氣連...

林岱樺私訊媒體全都露！王婉諭：司法若信任崩盤 倒下的是整個制度

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，7日才說不退出民進黨高雄市長初選，12日就被鏡週刊爆料，指林岱樺手機對話已遭破解、...

為風災道歉 卓揆暗示內閣將改組「必要時 處理重要人事」

賴政府上任至今逾四五○天，歷經大罷免失利、對美關稅談判尚未達陣及中南部風災豪雨，近期民調顯示，賴政府施政滿意度下滑。行政...

閣揆難換…局部改組機率大 郭智輝、邱泰源、鄭英耀爭議多遭點名

行政院長卓榮泰昨天表示「必要時，會對重要人事做應有處理」，引爆內閣改組話題。據指出，綠營立委期盼「有感改組」，認為「更換閣揆」最能讓人民耳目一新，但也理解在朝小野大情勢下，難尋接棒人選，轉而訴求調整爭議閣員也是方式之一，因此綠營內多判斷，此波局部改組機率更大。

美前國務院顧問再撰文 質疑美國會對台支持 籲台應重新定義台灣

曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）12日再度發表文章，質疑台灣在美國國會的跨黨派支持不如想...

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。