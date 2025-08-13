偵查不公開變大公開！林岱樺被爆無關案情隱私 王婉諭點名法務部長徹查

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，《鏡週刊》昨(12)日報導，林岱樺的手機對話遭破解、還原，成涉案鐵證。另據法院卷證顯示，通法寺住持釋煌智與林岱樺關係超乎一般交情，有曖昧訊息及暱稱。林岱樺對此也回應表示，高雄市長初選有暗黑勢力介入，相信高雄市民自有公道，公道自在人心，她將戰到底。

時代力量黨主席王婉諭昨日在臉書批評，林岱樺被爆出這些情感交流的隱私內容，實與案情無直接關係，對一個還在審理、還沒開庭的案件，這樣的揭露是追求真相，還是消費隱私？此舉更動搖了司法公信力。她點名法務部長鄭銘謙，必須站出來，對這次偵查情資外流事件，清楚表態並徹查到底。

王婉諭以9年前的自身經驗，談及「偵查不公開」變成「偵查大公開」的過程，痛陳那並非是制度的抽象漏洞，而是切身的傷口和真實的痛。認為部分媒體，在報導林岱樺的涉貪案時，竟打著「法院卷證」、「知情人士」、「檢調消息」的名義，以此公開她與通法寺住持的私人通話，王婉諭對此感到十分震驚，也完全不能接受。

王婉諭表示，不相信「司法已死」，但不能接受它一錯再錯。強調司法不可能完美，但不能讓人民失去信任。一旦信任崩盤，這樣的事情成了「慣例」，倒下的不是一個人，也不只是法庭，而是整個民主制度。最後被踐踏的，不只是制度，更是所有努力守法、認真工作的基層司法人員。當人民一次又一次看到個案資訊外流、案情還沒審就先在媒體曝光，當然會懷疑：這是司法，還是政治操作？

王婉諭也提到，與林岱樺是前同事的情誼，在性別平權、宗教基本法、農地工廠，及野保等議題上，兩人的立場完全不同。至於她有沒有貪汙，相信司法會給出答案。

