【專家之眼】從鄭麗君談判記者會看台積電外再丟的籌碼

看前部屬轉述對手稱她「很難纏」的行政院副院長鄭麗君，在記者會領軍解釋台美談判過程，只見她在暗示對手如何難纏，至於她為國家或產業爭取了什麼？未能領會。而從記者會提到我國防預算將達GDP3%，卻未在談判過程進一步討論說法，這恐怕是繼台積電赴美後，第二個被賴政府丟失的大籌碼。

記者會裡，鄭表示美國現在的談判是「非傳統經貿談判」，過去曠日廢時如今卻被高度壓縮，必須在極短時間內進行內部協商，她自2月至今已開了300場會議；進入談判後，又歷經4輪實體談判、10次視訊。而未能達成協議是因時間因素。但令人不解的是，今年四月賴總統才證實，台灣列在美國第一批談判名單裡面。我們談判時間已比其他國家寬裕許多，為何拖到現在還談不下來？

鄭沒把原因攬在自己身上。她提到，每次赴美談判都有新變化，美方期待和相關議題逐漸擴增，要求也會升高。鄭的說法暗示美方才是難纏對手，因為每次上場都有不同考題，而美國對雙邊貿易有這麼多意見，可知日後還有找麻煩機會。

那美方考題有那些呢？鄭提到自4月啟動談判以來，已針對貿易便捷化、經濟安全、擴大採購投資展開討論；「必考題」是美規車准入、農產品標準、輸入許可制度；行政院秘書長龔明鑫則指出有關對等關稅對於產業衝擊影響，包括蘭花、農漁產品、工具機、手工具產業等，這些項目五花八門，都是國人關心的重要焦點，遺憾的是，記者會內容仍講得含糊。

但就已知事項來說，過高關稅是美國榨取外國資金手段，並非目的，美方最重視的台對美投資金額尚未議定，這恐怕是賴政府未來談判爭取對等關稅調降、磋商232條款，以及關稅不採疊加稅率方式計算的底氣。而這些投資金額誰出呢？相對於日本以國營銀行、保險公司投資，鄭說政府近期會邀請高科技產業業者進一步溝通，盼未來企業在擴大赴美投資時集結力量。

由政府或企業投資各有原因，人民應該好奇賴政府為何如此選擇？又是以什麼角色找高科技廠商談這個議題？有沒有掏空台灣疑慮？之所以會這樣講，容後說明；而生意人將本求利，廠商答應配合政府，人民納稅錢要不要補貼現在已經很賺錢的產業？又如果未來投資出問題，賴政府能幫忙捍衛企業的利益嗎？

至於剛才提到掏空台灣疑慮，再看鄭說到美國希望成為全球AI中心，台灣高科技產業能提供的互補性強，希望談判除了降低關稅稅率，也建構雙邊戰略性合作，開啟台灣的產業經濟國際布局云云。然而，美國現在要的是製造業回流與再度偉大，絕不是剝削美國人、賺美國錢回流母國的外國資本，否則目前所為豈不是白忙一場。鄭所謂的台灣產業經濟國際布局，恐怕沒有台灣。這就是剛才所說掏空疑慮。賴政府若非一廂情願，就是沒把實際情況講清楚。

此外，鄭提到美台貿易9成逆差來自半導體等電子零組件，涉及美國貿易擴張法232條款調查，美方還在持續發展中，因此需要有更多時間討論供應鏈合作。這意思除了台積電之前被宣布關稅豁免，可能避開部分影響外，其他都還在等美國掀牌，這應該是未來美方施壓我投資金額的籌碼。

最後該指出的是，鄭表示，賴總統已在今年2月宣示國防預算將達GDP3%，因此談判過程中並無進一步討論。美台貿易計算方式過去一直不放入軍購，這對台灣來講並不公平。現在美國跟台灣精算貿易逆差帳，還是不計入高額的國防預算。此事就連政府國防智庫學者過去也曾說過，只要涉及軍事科技、軍事產品的銷售，未來可成為跟美方談判時的一個籌碼，儘量平衡台美之間的貿易逆差。

所謂難纏的談判高手為何不據理力爭，或者將之當成談判籌碼？畢竟有許多國防武器是美方硬塞給我們的。結果賴就這樣宣布、鄭也對此不加討論。這恐怕是繼台積電赴美後，我們第二個輕易流失的大籌碼。到底鄭的談判功力表現在哪裡？人民很希望政府指點一下。

商品推薦