聽新聞
0:00 / 0:00
普發一萬 卓揆：十月底發完有困難
立法院通過韌性特別條例後，行政院是否普發現金一萬元？行政院長卓榮泰昨表示，即使可以舉債發放，也必須先解決憲政紛爭，一旦解決，就能以最快速度處理。面對立委質詢，他一度表示會努力配合於九月發送，但他也說，十月底前發放完畢有困難。
卓榮泰昨接受立委質詢表示，現在施政重心放在對美爭取合理關稅，賴清德總統已公告韌性特別條例，據此基礎進一步衡量，是否加強支持受美國關稅衝擊嚴重的我國產業項目，再循修正條例方式送請立法院通過，「其餘的部分，大致應依照賴總統公布的內容為準」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言