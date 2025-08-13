普發一萬 卓揆：十月底發完有困難

立法院通過韌性特別條例後，行政院是否普發現金一萬元？行政院長卓榮泰昨表示，即使可以舉債發放，也必須先解決憲政紛爭，一旦解決，就能以最快速度處理。面對立委質詢，他一度表示會努力配合於九月發送，但他也說，十月底前發放完畢有困難。

卓榮泰昨接受立委質詢表示，現在施政重心放在對美爭取合理關稅，賴清德總統已公告韌性特別條例，據此基礎進一步衡量，是否加強支持受美國關稅衝擊嚴重的我國產業項目，再循修正條例方式送請立法院通過，「其餘的部分，大致應依照賴總統公布的內容為準」。

