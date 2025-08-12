美前國務院顧問再撰文 質疑美國會對台支持 籲台應重新定義台灣

曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）12日再度發表文章，質疑台灣在美國國會的跨黨派支持不如想像中的有影響力，認為台灣可以對此做出測試，包括請美國國會的台灣連線要求行政單位盡快交付延遲的軍售、通過法案讓台灣參加環太平洋軍演（RIMPAC）等。

惠頓也呼籲台灣應該重新定義台灣，在政治形象上與中國切割，例如移除立法院的孫中山遺像、轉型中正紀念堂，甚至用前總統李登輝之名重新命名桃園國際機場等。

惠頓曾於第二任小布希政府和第一任川普政府擔任國務院資深顧問，他日前以「台灣如何失去川普」（How Taiwan Lost Trump）為題撰文，指台灣過去過度親近拜登政府，疏遠了會提供台灣實質幫助的共和黨員，並對前駐美代表、現任副總統蕭美琴駐美時期的表現提出質疑；文章在國內引發關注。

惠頓12日於美國媒體「多米諾理論」（Domino Theory）投書，他對美國國會對台灣的跨黨派支持提出質疑，指美國政府沒有遵守「台灣關係法」，提供台灣需要的武器；惠頓也點出，美國憲法幾乎賦予總統在制定外交政策上完全的權力。

惠頓說，台灣可以對其在美國國會的支持做出測試，要求台灣的「朋友」對台灣做出有意義的事情，包括施壓政府交付台灣已經購買的軍售、通過法案讓台灣參加由美國主導的環太平洋軍演、通過法案強化環太軍演參與國的防長之間的聯繫。

此外，惠頓說，美國總統川普熱衷外國的大型軍事採購，台灣應該給川普開出他無法拒絕的提案，例如美國承諾交付延遲的軍售，台灣就會在川普任內將軍事採購的金額提高至400億美元。

惠頓也說，讓台灣參加環太軍演是想都不必想的事情，並指出，加強各國防長聯繫，正式的理由是強化演習的計畫、非正式的理由則是讓各國得以在危機爆發時有軍事合作的管道。

惠頓也建議台灣應該重新定義台灣的形象，呼籲台灣在不宣布獨立的情況下，應該繼續轉型成獨立的個體，尤其在政治血統上與中國切割；惠頓說，台灣應該移除孫中山在立法院和貨幣上的遺像、中正紀念堂應該轉型成民主紀念堂，同時搬離蔣中正的銅像。

惠頓並呼籲，台灣應以李登輝之名重新命名桃園國際機場，並把中華航空、中國鋼鐵等公司改名，還要把國共內戰時期帶來台灣的藝術品歸還中國；惠頓說，台灣應有智慧地切割中華民國的概念。

惠頓也說，台灣應該改變半導體的形象，向新加坡和杜拜看齊，做出全面性的金融改革，讓台灣成為經濟自由的堡壘；惠頓也建議，只要中國資金不接管投資的公司，或者要求技術轉移，台灣應該歡迎來自中國的投資。

