劉世芳發言惹議 卓揆：以中華民國憲法為兩岸共同依據

聯合報／ 記者李人岳黃婉婷王思慧／連線報導

內政部長劉世芳日前宣稱站在中華民國政府角度「我們是承認中華人民共和國的」，引發在野黨批評。行政院長卓榮泰昨表示，會以中華民國憲法為依據，但如果中華人民共和國與中華民國能夠互相正視事實存在，有助於未來促進和平方式的演進。劉世芳則說，內政部是依法行政；她更強調，維持現狀是台灣最大的共識。

卓榮泰昨在立法院受訪表示，台灣身在地緣政治第一線，對於台海兩岸關係及印太和平，都應以更積極的方式處理，如果北京、台北雙方，中華人民共和國與中華民國能夠互相正視事實存在、法律對等，有助於未來促進和平方式的演進。對於劉世芳的發言，他說，部長談話有其依據，兩岸現在雙邊共同的依據，「會以中華民國憲法為依據」。

劉世芳解釋，維持現狀是台灣最大的共識，內政部是依法行政，也就是外國人、包括中國人擔任台灣的公職要放棄外國國籍；如果放棄中國國籍經過海基會承認，那麼政府就會承認是有效力的公文書。媒體追問，這是個人見解或政府政策？以及被批應下台，劉世芳僅回應「個別的評論就不講了」。

但日前被解職花蓮村長的陸配鄧萬華批，因大陸不承認台灣國籍，無法提出放棄國籍證明，「部長論述不負責任」。鄧說，中國大陸政府不承認台灣國籍制度，不會出具「放棄國籍證明」文件；若政府這麼重視對單一國家效忠，應當初規定陸配不能參選，而非事後解職。

