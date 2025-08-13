聽新聞
黃國昌拜會 蔣萬安巧提李四川
民眾黨主席黃國昌前天表態想參選新北市長，昨拜會台北市長蔣萬安，兩人談到過去藍白合經驗，對八二三反核公投議題，蔣表態支持核三延役，強調台灣需要的是能源韌性，不要執政任性。
黃國昌想問鼎二○二六新北市長，各家民調顯示台北市副市長李四川略勝一籌。李四川昨未出席「蔣黃會」，蔣致詞時巧妙帶出李四川，提到和「理工男一哥」李四川常談到能源政策。
黃國昌在會後被問及沒有見到李四川，會不會很可惜？黃笑稱，「不會，以後很多機會，不要急。」
蔣萬安說，民進黨每次碰到能源議題，就是膝反射式地擁抱神主牌；若說反核是民進黨神主牌，那在安全前提下，有乾淨多元的能源組合，穩定提供電力，「就是我們的神主牌」。
蔣萬安還說，若沒有穩定供電要怎麼發展ＡＩ，輝達執行長黃仁勳說「跑起來，別用走的 （Run don't walk）」，希望透過民主方式，讓民進黨政府加快腳步、趕緊跟上。
