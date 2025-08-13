卷證資料流出？ 林岱樺：暗黑勢力介入 戰到底

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，鏡週刊昨報導，林岱樺手機對話已遭破解、還原，成涉案鐵證，另據法院卷證顯示，通法寺住持釋煌智與林岱樺關係超乎一般交情，有曖昧訊息及暱稱。林岱樺表示，高雄市長初選有暗黑勢力介入，相信高雄市民自有公道，公道自在人心，她將戰到底。

林岱樺表示，特定媒體以不明資料，對女性工作者、善良修行人進行羞辱式的人格毀滅，企圖獲取政治利益，也使偵查不公開的司法程序正義受到社會高度質疑，她要給予嚴厲譴責；高雄的未來要由高雄市民決定？還是由暗黑力量操盤？這是大家必須深思的問題，她絕對與暗黑勢力奮戰到底，堅持走高雄的路，做一個清白傲骨的高雄女兒。

林岱樺也質疑，為何這一年來，當她的民調上升時，暗黑勢力就結合檢調出手，這是社會質疑的焦點。這一年來，對她的攻擊只有多沒有少，對她打擊只有增沒有減，她的民調只有高、沒有低，相信市民自有公道，公道自在人心。對於是否認為暗黑勢力來自民進黨內？林岱樺並未正面回應，僅說「戰到底」。

國民黨高雄市長擬參選人、立委柯志恩表示，檢方資訊被接連爆出，很難讓人不聯想有政治力介入，相信高雄選民希望看到光明磊落、清清白白的公平競爭，而非各種明槍暗箭的鬥爭計；有些對話內容，無論真假，看起來都與案情無關，這種對人設的毀滅，即使不同政黨，也實在看不下去。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，黨檢媒三位一體的伎倆，相信大家都似曾相識，民進黨派系新潮流、鏡週刊、法務部長鄭銘謙都是核心成員，濫用檢調幫助賴清德總統剷除異己，現在不僅是黨外競爭人士，就連黨內異己都被視為「雜質」，賴總統都想要連根拔除。

國民黨立委翁曉玲批評，偵查不公開是老話題了，消息從哪個環節透露出去的？法務部可行政調查，也應立案調查鏡週刊。

高雄地檢署回應，本案檢察官於今年六月偵查終結並向高雄地方法院提起公訴，相關卷證已經送交法院公開審理，並進行準備程序，所有被告及辯護人也得依法向法院聲請閱卷，雄檢今年二月間開始執行專案反覆查證各項事證，偵辦期間所有團隊同仁均依法嚴守偵查不公開辦法，林岱樺等人所指與事實不符。

