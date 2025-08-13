快訊

藍白立委送花 諷北檢淪東廠

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導
國民黨立委羅智強（圖）昨送花給台北地檢署檢察長王俊力，卡片寫著「專辦在野 不辦執政」。記者蘇健忠／攝影
國民黨及民眾黨立委昨到台北地檢署送鮮花給檢察長王俊力，指專辦在野不辦執政黨，呼籲北檢勿淪為東廠，「洗心革面，改邪歸正」；北檢則依公務員廉政倫理規範廉政登錄，婉拒贈花。

台灣民眾黨秘書長周榆修、國民黨立委王鴻薇、羅智強、徐巧芯昨贈送鮮花給北檢及王俊力，認為檢調高層淪為執政者鷹犬與東廠，操弄司法檢調國家機器、雙標濫權。周榆修直指王俊力應站出來辯駁所涉的民進黨前秘書長林錫耀人事關說疑雲，送花嘲諷「彼獠閹黨」，是為了「打醒北檢」。

羅智強轟司法淪落到甘為東廠，專門打擊在野黨，「那麼多光電弊案、詐欺集團不辦，跑來查羅智強公車廣告的水表」，他贈送的「北檢莫當東廠，專辦在野不辦執政」花束上，署名「反惡罷公車廣告刊登人羅智強自首」。羅智強直指，民進黨前立委蔡適應三年前參選基隆市長的公車廣告還在路上跑，在台灣選舉文化中，公車廣告、競選看板投票日當天都會存在，總統投票日也是，「我自首，把我抓起來」、「不只要抓蔡適應，賴清德也要抓呀」。

