聽新聞
0:00 / 0:00

為風災道歉 卓揆暗示內閣將改組

聯合報／ 記者黃婉婷蔡晉宇／台北報導
針對風災豪雨復原重建，行政院長卓榮泰（左）昨赴立院進行專案報告，經濟部長郭智輝（右）列席說明。記者曾學仁／攝影
針對風災豪雨復原重建，行政院長卓榮泰（左）昨赴立院進行專案報告，經濟部長郭智輝（右）列席說明。記者曾學仁／攝影

賴政府上任至今逾四五○天，歷經大罷免失利、對美關稅談判尚未達陣及中南部風災豪雨，近期民調顯示，賴政府施政滿意度下滑。行政院長卓榮泰昨表示，政府會持續檢討，也會致力於行政、立法兩院溝通，「必要時，會對重要人事做應有處理」，向民眾說明、負責。

卓揆這番話，被視為暗示內閣改組箭在弦上。據悉，綠營早在五二○前就想啟動小幅改組，但因為大罷免延後時程，黨內普遍認為，改組時機將落在八月廿三日後，也就是打完重啟核三公投及第二波罷免案這仗，必須在九月一日立法院新會期開始以前，讓人民看見明確變動。

民進黨內 換卓氛圍不高

在卓揆說明要處理「重要人事後」，即傳出換閣揆不是當前選項說？民進黨內「換卓」氛圍不高，內閣局部改組機率更大。倘若內閣總辭，黨內傳出閣揆熱門人選除了總統府祕書長潘孟安，外交部長林佳龍，國防部長顧立雄也被點名，而肩負對美談判任務的行政院副院長鄭麗君，亦有扶正可能。

閣員部分，包括衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清，都曾被綠營立委私下點名為「不接地氣又缺乏危機處理」的官員，教育部長鄭英耀也因任內接連出現次長葉丙成疑洩漏性平案個資、師大抽血案及校園霸凌案，被列為「留院察看」名單。

針對內閣調整，在七月廿六日罷免案落幕後，卓揆就曾在行政院會指出，投票結果顯示民眾期待維持現有政治機制與生態，朝野溝通及人事部分，須做出更多明顯具體且有效回應民意的調整。

卓脫稿 坦承救災三不足

卓揆昨赴立法院提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告時，進一步表示，這幾個月以來，除持續推動各項政策，也檢討過去為何無法讓人民清楚瞭解政務推動；行政院會在新的年度，透過總預算呈現人民的期待，並就近幾個月以來的政治現象，深刻檢討、持續努力。

卓榮泰說，在賴總統帶領國家的方向下，會讓各部會更緊密團結、政策論述更清楚；他也願意在調整財政結構支出、施政順序之外，進行兩院溝通，必要時對重要人事做應有處理，也向國人說明負責。

卓榮泰昨天口頭報告時，多次脫稿演出，除了多次向國人致歉，更坦承救災時的「三項不足」，並強調不只是口頭承諾，會拿出具體行動，未來會用更強韌、更廣泛的支持力道，以及更快速的回應來面對各種災害。

救民調 綠委促速發現金

對外界關心普發現金一萬元，民進黨立委林岱樺昨天質詢時，要求行政院盡速辦理，希望能夠「救台灣、救災民、救救賴總統的民調」。卓榮泰回應時，一度表示會本於從優、從快、從簡的原則，努力配合於九月發送；但他又表示，「九月以前不可能」，因為八月才完成法制化。他甚至表示，十月底前發放完畢困難，但承諾行政院在條例修正、預算編列後，會盡快訂定可執行的時間。

卓榮泰 郭智輝 大罷免 鄭麗君 丹娜絲颱風

延伸閱讀

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

林岱樺呼籲普發1萬元...卓榮泰：法制化完成後 9月底不可能

卓榮泰專報沒立委在場...韓國瑜動怒：太不像話 非常不禮貌

卓榮泰：風災重建資源分配 盼達成最廣泛最實際照顧

相關新聞

美前國務院顧問再撰文 質疑美國會對台支持 籲台應重新定義台灣

曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）12日再度發表文章，質疑台灣在美國國會的跨黨派支持不如想...

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

美國霸權下台灣如何生存？吳玉山：講話像民主黨恐讓川普反感

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請中研院院士吳玉山對談。吳玉山說，川普主義...

為風災道歉 卓揆暗示內閣將改組

賴政府上任至今逾四五○天，歷經大罷免失利、對美關稅談判尚未達陣及中南部風災豪雨，近期民調顯示，賴政府施政滿意度下滑。行政...

柯文哲：檢調洩密 媒體汙染證詞

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉收賄案，昨傳喚基隆市副市長邱佩琳、柯的前市長室主任謝明珠作證；邱說，偵查中被鏡週刊社...

藍白立委送花 諷北檢淪東廠

國民黨及民眾黨立委昨到台北地檢署送鮮花給檢察長王俊力，指專辦在野不辦執政黨，呼籲北檢勿淪為東廠，「洗心革面，改邪歸正」；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。