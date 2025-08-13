為風災道歉 卓揆暗示內閣將改組

賴政府上任至今逾四五○天，歷經大罷免失利、對美關稅談判尚未達陣及中南部風災豪雨，近期民調顯示，賴政府施政滿意度下滑。行政院長卓榮泰昨表示，政府會持續檢討，也會致力於行政、立法兩院溝通，「必要時，會對重要人事做應有處理」，向民眾說明、負責。

卓揆這番話，被視為暗示內閣改組箭在弦上。據悉，綠營早在五二○前就想啟動小幅改組，但因為大罷免延後時程，黨內普遍認為，改組時機將落在八月廿三日後，也就是打完重啟核三公投及第二波罷免案這仗，必須在九月一日立法院新會期開始以前，讓人民看見明確變動。

民進黨內 換卓氛圍不高

在卓揆說明要處理「重要人事後」，即傳出換閣揆不是當前選項說？民進黨內「換卓」氛圍不高，內閣局部改組機率更大。倘若內閣總辭，黨內傳出閣揆熱門人選除了總統府祕書長潘孟安，外交部長林佳龍，國防部長顧立雄也被點名，而肩負對美談判任務的行政院副院長鄭麗君，亦有扶正可能。

閣員部分，包括衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清，都曾被綠營立委私下點名為「不接地氣又缺乏危機處理」的官員，教育部長鄭英耀也因任內接連出現次長葉丙成疑洩漏性平案個資、師大抽血案及校園霸凌案，被列為「留院察看」名單。

針對內閣調整，在七月廿六日罷免案落幕後，卓揆就曾在行政院會指出，投票結果顯示民眾期待維持現有政治機制與生態，朝野溝通及人事部分，須做出更多明顯具體且有效回應民意的調整。

卓脫稿 坦承救災三不足

卓揆昨赴立法院提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告時，進一步表示，這幾個月以來，除持續推動各項政策，也檢討過去為何無法讓人民清楚瞭解政務推動；行政院會在新的年度，透過總預算呈現人民的期待，並就近幾個月以來的政治現象，深刻檢討、持續努力。

卓榮泰說，在賴總統帶領國家的方向下，會讓各部會更緊密團結、政策論述更清楚；他也願意在調整財政結構支出、施政順序之外，進行兩院溝通，必要時對重要人事做應有處理，也向國人說明負責。

卓榮泰昨天口頭報告時，多次脫稿演出，除了多次向國人致歉，更坦承救災時的「三項不足」，並強調不只是口頭承諾，會拿出具體行動，未來會用更強韌、更廣泛的支持力道，以及更快速的回應來面對各種災害。

救民調 綠委促速發現金

對外界關心普發現金一萬元，民進黨立委林岱樺昨天質詢時，要求行政院盡速辦理，希望能夠「救台灣、救災民、救救賴總統的民調」。卓榮泰回應時，一度表示會本於從優、從快、從簡的原則，努力配合於九月發送；但他又表示，「九月以前不可能」，因為八月才完成法制化。他甚至表示，十月底前發放完畢困難，但承諾行政院在條例修正、預算編列後，會盡快訂定可執行的時間。

