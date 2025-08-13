國安團隊傳異動 趙怡翔、李淳 可能進國安會

賴清德總統近日面臨內外挑戰不斷，除了內閣改組的呼聲，也傳出國安團隊會有異動。據了解，曾任我駐美代表處政治組組長的現任台北市議員趙怡翔可能進入國安會；卸下駐歐盟兼比利時代表的李淳也被推薦，但未定案。

趙怡翔二○一四年加入民進黨中央國際部，時任黨秘書長為現任國安會秘書長吳釗燮，二○一六年五月趙怡翔隨吳入國安會，擔任其辦公室主任，吳歷任總統府秘書長與外交部長，趙也一路跟隨，直到二○一九年一月赴華府擔任駐美代表處政治組組長，至二○二一年請辭返台參選並當選台北市議員迄今。

據悉，李淳從歐洲返台後，獲得民進黨派系大力推薦，希望能促成李淳留在賴政府繼續效力，國安會也是可能選項之一。

商品推薦