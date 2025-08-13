快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

從讀賣、產經到朝日新聞 小笠原：賴總統失去日本輿論支持

聯合報／ 記者林則宏蔡晉宇屈彥辰／連線報導

七二六大罷免失敗後，東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠十一日在香港明報發表題為「信任赤字？當賴清德失去日本輿論支持的時候」評論指，八月一日，日本讀賣新聞發表社論，直白批判台灣大罷免；八月四日，日本另一大報產經新聞也發表評論，同樣不假辭色地「唱衰」賴清德總統。

清華大學榮譽講座教授、日本學者小笠原欣幸隨後在臉書援引林泉忠文章稱，林沒有提到的還有朝日新聞的社論。所以，日本輿論的光譜裡，從保守派的讀賣新聞到自由派的朝日新聞，都對於台灣的罷免政局表示不樂見的態度。

林泉忠在明報的文章指，七二六大罷免後，這些日本重量級的偏右媒體，過去普遍被視為對民進黨友好，如今卻紛紛對賴清德展開負面評價。

讀賣社論的標題為「台灣舉行罷免投票，排除在野黨的意圖被否決」。林泉忠表示，光從標題便可看出，這篇社論直接否定了「大罷免」的正當性。讀賣毫不客氣地直指其目的在於「排除在野黨」，批判力道可謂異常尖銳，徹底否定了運動的合理性。社論直言「希望賴氏能夠透過對話來彌合社會裂痕，而不是挑起朝野對立」，並總結「賴政府責任重大」，明確表達對這一連串政治紛擾的批判立場。

林泉忠指，讀賣新聞發表如此直截了當地批判台灣領導人的社論，可謂絕無僅有，其背後緣由引人深思。四天後，產經新聞重要欄目「全球評論」也發表前台北支局長田中靖人的評論，題為「賴總統會是陳水扁第二嗎？」

中研院院士吳玉山昨天表示，美國總統川普不重視過往美國強調以規則為基礎的國際秩序，這對世界影響非常大，台灣若仍活在過去，還在強調「同為民主國家」、「和美國有共同價值」等口號，聽在川普耳中，就會覺得跟占美國便宜的盟友語氣很像，只會引起反感。

賴清德 小笠原欣幸

延伸閱讀

對韓外交失禮 她曝民進黨轉型正義真相只剩「鬥爭需求」

賴清德民調崩盤 趙少康：民意徹底反噬 4成基本盤都守不住

賴清德支持度雪崩下滑 陳菁徽：會不會比關稅還低？

賴卓滿意度探底 羅智強：快處理「超級路人甲」郭智輝

相關新聞

美前國務院顧問再撰文 質疑美國會對台支持 籲台應重新定義台灣

曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）12日再度發表文章，質疑台灣在美國國會的跨黨派支持不如想...

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

美國霸權下台灣如何生存？吳玉山：講話像民主黨恐讓川普反感

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請中研院院士吳玉山對談。吳玉山說，川普主義...

為風災道歉 卓揆暗示內閣將改組

賴政府上任至今逾四五○天，歷經大罷免失利、對美關稅談判尚未達陣及中南部風災豪雨，近期民調顯示，賴政府施政滿意度下滑。行政...

柯文哲：檢調洩密 媒體汙染證詞

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉收賄案，昨傳喚基隆市副市長邱佩琳、柯的前市長室主任謝明珠作證；邱說，偵查中被鏡週刊社...

藍白立委送花 諷北檢淪東廠

國民黨及民眾黨立委昨到台北地檢署送鮮花給檢察長王俊力，指專辦在野不辦執政黨，呼籲北檢勿淪為東廠，「洗心革面，改邪歸正」；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。