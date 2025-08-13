外交失禮 龔中誠：要多跑幾趟化解

南韓「真相和解委員會」委員長朴宣映質疑台灣行政院官員臨時取消會面是外交失禮，消息曝光引發討論。朝野立委都認為應道歉，甚至下台。前駐加拿大代表龔中誠表示，此事有點奇怪，可能要回頭反思再更早期接觸過程是否有異狀；也有其他資深外交人士表示，因改變行程導致對方不滿甚至批評，顯然已經處理失當，未來恐要花比較長時間補救。

龔中誠說，我方官員前一天就向對方說明有緊急狀況要取消，應該還在可接受範圍，既然雙方事前已經溝通，事後對方表達不滿，就應該趕快約出來碰面甚至致歉，未來也許還可以維持溝通管道，「不打不相識」；無論如何，多跑幾趟化解，是必要的。

