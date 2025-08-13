聽新聞
0:00 / 0:00
外交失禮 龔中誠：要多跑幾趟化解
南韓「真相和解委員會」委員長朴宣映質疑台灣行政院官員臨時取消會面是外交失禮，消息曝光引發討論。朝野立委都認為應道歉，甚至下台。前駐加拿大代表龔中誠表示，此事有點奇怪，可能要回頭反思再更早期接觸過程是否有異狀；也有其他資深外交人士表示，因改變行程導致對方不滿甚至批評，顯然已經處理失當，未來恐要花比較長時間補救。
龔中誠說，我方官員前一天就向對方說明有緊急狀況要取消，應該還在可接受範圍，既然雙方事前已經溝通，事後對方表達不滿，就應該趕快約出來碰面甚至致歉，未來也許還可以維持溝通管道，「不打不相識」；無論如何，多跑幾趟化解，是必要的。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言