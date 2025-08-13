爽約南韓官員挨轟「傲慢無禮」 林明昕：對方諒解又做不同反應

南韓「真相和解委員會」委員長質疑台灣官員臨時取消會面是傲慢無禮，行政院長卓榮泰說，應該馬上透過外交途徑進行必要措施，充分說明取得諒解；行政院政務委員林明昕辦公室指出，林已表達歉意，委員會也以信件表達諒解，林也對數日後卻又在社群媒體做出截然不同反應一事感到詫異。

南韓韓民族日報十一日報導，台灣行政院政務委員與人權及轉型正義處官員一行，原本安排八日拜訪南韓真相和解委員會並舉行會談，卻在前一日晚間單方面取消，並提出令人難以接受的理由，引發真相和解委委員長朴宣映在臉書發文表達不悅，批評此舉「無禮」。

台灣代表團成員包括林明昕、行政院人權及轉型正義處處長賴俊兆等人，據報此行是為參加亞太經合會（ＡＰＥＣ）部長級會議訪韓，原訂八日上午九時卅分訪問真相和解委，卻在前一日晚間以ＡＰＥＣ相關行程為由取消行程。不過，當天上午十一時，台灣代表團仍按原計畫，拜會歷史研究者、聖公會大學教授金相淑及真相和解委公務員工會支部長鄭赫會談。

朴宣映十一日在臉書發文寫道，真相和解委特意訂製以中華民國國旗為靈感的花卉，花了不少錢，還準備高檔茶點與互贈的禮物，批評台灣代表團「前一天晚上單方面取消會談，還提出令人難以接受的藉口，這是外交上的失禮」。朴宣映最後說，「我心中對台灣的複雜情感今晨瞬間崩潰。台灣將來會以傲慢與無禮永遠留存在我的心中」。台灣駐韓代表處回應韓民族日報表示，「因ＡＰＥＣ有緊急且必須立即處理的事項，不得已無法參與交流，並已事先取得對方諒解」。

據分析，朴宣映受曾宣布戒嚴的南韓前總統尹錫悅任命，相關單位曾提醒行政院前往拜訪恐衍生政治聯想，加上ＡＰＥＣ確實有會議要開，取消此次會面，被解讀為政院衡量下的決定。

