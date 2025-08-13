快訊

閣揆難換 局部改組機率大 郭智輝、邱泰源、鄭英耀遭點名爭議

聯合報／ 記者黃婉婷蔡晉宇／台北報導
行政院長卓榮泰（中）昨在立院表示，針對丹娜絲颱風及七二八豪雨救災確實有許多不夠的地方，向國人表達歉意。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（中）昨在立院表示，針對丹娜絲颱風及七二八豪雨救災確實有許多不夠的地方，向國人表達歉意。記者曾學仁／攝影

行政院長卓榮泰昨天表示「必要時，會對重要人事做應有處理」，引爆內閣改組話題。據指出，綠營立委期盼「有感改組」，認為「更換閣揆」最能讓人民耳目一新，但也理解在朝小野大情勢下，難尋接棒人選，轉而訴求調整爭議閣員也是方式之一，因此綠營內多判斷，此波局部改組機率更大。

首波大罷免失利，民進黨面臨重挫，在國會結構不變、黨內檢討聲浪不斷之下，八月底內閣改組箭在弦上。

民進黨內人士認為，維持一年多的「賴卓體制」，對內有黨政聯繫失靈，對外有發言系統失能齟齬，近來面臨對美關稅談判、救災表現都受到不少非議，罷免情勢也不佳。據悉，府院黨已有默契在八月廿三日後啟動改組，黨秘書長、內閣團隊將一併調整，讓黨政都能有新血增加戰力。

民進黨人士表示，內閣改組勢在必行，差別只在改組幅度，綜合第一線區域綠營立委看法，多認為目前執政狀況並非小亂流，連台南市深綠區都出現不穩訊號，若能更換閣揆「藥效」當然最顯著；但也理解，目前朝野情勢下，閣揆接棒人選不易尋覓，大體呈現「能換更好，但也不對中央施壓」狀態。

目前黨內因無適當人選、加上關稅談判仍在進行，黨內高層指出，換閣揆不是當前選項。即使行政院副院長鄭麗君因對美談判獲矚目，一名黨內人士直指，若內閣總辭，副院長卻高升，也頗為奇怪，且此時接棒閣揆高機率折損政治生命，賴總統若要推府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍上火線，也是兩難。

黨內盤點爭議閣員，一名綠營人士指出，經濟部長郭智輝對核三公投辯論態度消極，牴觸民進黨長期「非核家園」政策，還曾爆出「蒙古症」等失言；衛福部長邱泰源政策掌握度欠佳，還爆出急診壅塞問題，都讓黨內直搖頭。

也有民進黨立委矛頭指向教育部，除了教長鄭英耀，次長葉丙成處理涉洩露性平案學生個資、次長張廖萬堅遭控花公帑攜妻赴帛琉公務行程，加上台師大抽血爭議，是否調整人選，都要嚴肅思考。體育部長也在積極徵詢安排中，舉重好手郭婞淳表示曾獲徵詢但婉拒。

另有民進黨立委指出，府院黨發言系統也應一併納入檢討範圍，近期執政出狀況，發言系統喪失議題設定能力、對快速發酵的負面話題未有效滅火，都是主因之一，應當重視，否則閣員怎麼換，恐怕也無濟於事。

行政院中央大樓正門頂樓的國旗昨上午九時許倒置，院區駐衛警被媒體告知後通報院內處理，工作人員於九時廿分才重新將國旗正確升起。行政院發言人李慧芝表示，升旗人員操作疏失，後續將檢討相關疏失人員責任，並精進教育訓練。圖與文／李人岳
行政院中央大樓正門頂樓的國旗昨上午九時許倒置，院區駐衛警被媒體告知後通報院內處理，工作人員於九時廿分才重新將國旗正確升起。行政院發言人李慧芝表示，升旗人員操作疏失，後續將檢討相關疏失人員責任，並精進教育訓練。圖與文／李人岳

