新聞眼／當家鬧事陷困 局部改組難止血

賴政府施政滿意度近期斷崖式崩跌，刷新歷史新低，綜合民調趨勢，不滿意者幾乎是滿意者近兩倍，更致命的是，不只藍白支持者投下不信任票，連民進黨自家人都表露失望，甚至連總統故鄉台南都淪陷。賴總統執政才一年，便已陷入執政困境，府院黨若僅局部改組，真能止血？

賴清德以四成得票率當選總統，國會又面臨朝小野大困境，施政受阻是意料中的事。人民原本期待賴總統能一改過往強硬作風，展現謙卑態度與在野合作，然而，社會看見的卻是執政黨「當家鬧事」，除了透過憲政手段一再杯葛國會三讀法案，並全力助攻大罷免，企圖改變國會席次結構，卻在首波大罷免以「大失敗」收場。

近日的美國關稅談判，更因保密到家被外界質疑黑箱，甚至對於疊加關稅也未充分說明，全民炸鍋，更讓賴政府喪失人民的信任。

行政團隊在施政表現的「必考題」接連失分，關稅談判僅談得暫行稅率百分之廿，未達先前喊出「低於日韓」目標，加上中南部強風豪雨處理失當，在全民普發一萬元爭議中更是進退失據。從危機處理到政策論述，府院黨全無節奏感，也難怪除在野立委大為光火，執政黨立委也快按捺不住。

在社會溝通上，賴政府更顯脫節。當南部淹水受災，政府急澄清「退水變快了」；對於關稅稅率疊加，政府卻說「早就跟你說了」，還反批在野立委。但人民希望的是如何不淹水、關稅爭取不疊加計算，只是，愛逞口舌之快的賴政府，始終不知道人民真的要什麼。

即使對於民進黨立委王義川批評台中市長盧秀燕「完妝勘災」的風波，民進黨性平部公開發文譴責後，竟反被民進黨發言人質疑未審先判，甚至有親綠名嘴點名性平部主任「厭男」，要求下台。從關稅談判到粉底液事件，充分顯示民進黨政權「內鬥內行，外鬥外行」的最大問題。

如今民調雪崩下滑，已敲響民進黨施政警鐘。人民要的是會做事的總統，不是只會鬥爭的政客。若要真正止血，從人事到施政思維，都必須大破大立才有可能。

商品推薦