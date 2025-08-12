江啟臣接見拉脫維亞國會議員 盼在台設處促交流

立法院副院長江啟臣今天接見「拉脫維亞國會友台小組」一行，他表示，希望未來雙邊民間與政府關係更進一步，期盼拉脫維亞政府能在台設立辦事處，作為推動雙邊合作的重要平台，進而促進教育、經貿及文化等領域交流。

立法院副院長江啟臣今天在民進黨立委邱志偉、郭昱晴、國民黨立委陳永康、民眾黨立委林國成等人陪同下，接見「拉脫維亞國會友台小組」一行8人。

江啟臣表示，台灣與拉脫維亞雖相隔遙遠，但人民彼此並不陌生，雙方同樣秉持民主、自由與人權的價值理念。特別感謝契爾錢妮（Ingrīda Circene，另譯：齊翠蓮）主席及友台小組成員，長期支持台灣參與國際組織，並期盼藉由持續深化國會交流，進一步強化兩國人民情誼與實質合作。

江啟臣指出，希望未來雙邊民間與政府關係更進一步，期盼拉脫維亞政府能在台設立辦事處，作為推動雙邊合作的重要平台，進而促進教育、經貿及文化等領域交流。拉國身為歐盟成員，與台灣在面對國際經貿環境及關稅挑戰上，可共同研議多元合作方案。

契爾錢妮在致詞時表示，台拉關係建立於共享價值之上，雙方在人權、民主及法治等層面理念相近。拉脫維亞國會100名議員中，已有18人加入友台小組，顯示對台灣的重視與支持。自20年前她開始關注台灣事務以來，雙邊合作議題已由社會福利、醫療照護及文化組織，拓展至國防工業、高科技產業、無人機、人工智慧（AI）與經濟等面向。

契爾錢妮指出，雙方科技合作早自2000年教育科學部與台灣簽署合作綱領為啟動契機，內容涵蓋國家科技與研發政策交流，以及學生與學者互訪。期盼台灣長治久安，永續鞏固民主與和平。

友台小組成員柯茨瑪（Irma Kalniņa）表示，當前世界各國均面對嚴峻的國際局勢，包含拉脫維亞在內的波羅的海三國、波蘭及瑞典是面對俄國擴張威脅的第一線，拉脫維亞已將國防預算提升至GDP的5%，雖對經濟造成壓力，仍堅持支持烏克蘭，並相信歷史將肯定此一選擇。

友台小組成員羅布格（Ugis Rotbergs）指出，國防安全是拉國首要關切議題，因位處關鍵地帶，拉國與台灣同樣面臨混合式戰爭威脅及海底電纜等基礎設施安全維護挑戰，須透過盟邦合作強化防護與應變能力。

