快訊

通膨數據溫和 美股早盤三大指數開高、道瓊漲逾400點

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

江啟臣接見拉脫維亞國會議員 盼在台設處促交流

中央社／ 台北12日電

立法院副院長江啟臣今天接見「拉脫維亞國會友台小組」一行，他表示，希望未來雙邊民間與政府關係更進一步，期盼拉脫維亞政府能在台設立辦事處，作為推動雙邊合作的重要平台，進而促進教育、經貿及文化等領域交流。

立法院副院長江啟臣今天在民進黨立委邱志偉、郭昱晴、國民黨立委陳永康、民眾黨立委林國成等人陪同下，接見「拉脫維亞國會友台小組」一行8人。

江啟臣表示，台灣與拉脫維亞雖相隔遙遠，但人民彼此並不陌生，雙方同樣秉持民主、自由與人權的價值理念。特別感謝契爾錢妮（Ingrīda Circene，另譯：齊翠蓮）主席及友台小組成員，長期支持台灣參與國際組織，並期盼藉由持續深化國會交流，進一步強化兩國人民情誼與實質合作。

江啟臣指出，希望未來雙邊民間與政府關係更進一步，期盼拉脫維亞政府能在台設立辦事處，作為推動雙邊合作的重要平台，進而促進教育、經貿及文化等領域交流。拉國身為歐盟成員，與台灣在面對國際經貿環境及關稅挑戰上，可共同研議多元合作方案。

契爾錢妮在致詞時表示，台拉關係建立於共享價值之上，雙方在人權、民主及法治等層面理念相近。拉脫維亞國會100名議員中，已有18人加入友台小組，顯示對台灣的重視與支持。自20年前她開始關注台灣事務以來，雙邊合作議題已由社會福利、醫療照護及文化組織，拓展至國防工業、高科技產業、無人機、人工智慧（AI）與經濟等面向。

契爾錢妮指出，雙方科技合作早自2000年教育科學部與台灣簽署合作綱領為啟動契機，內容涵蓋國家科技與研發政策交流，以及學生與學者互訪。期盼台灣長治久安，永續鞏固民主與和平。

友台小組成員柯茨瑪（Irma Kalniņa）表示，當前世界各國均面對嚴峻的國際局勢，包含拉脫維亞在內的波羅的海三國、波蘭及瑞典是面對俄國擴張威脅的第一線，拉脫維亞已將國防預算提升至GDP的5%，雖對經濟造成壓力，仍堅持支持烏克蘭，並相信歷史將肯定此一選擇。

友台小組成員羅布格（Ugis Rotbergs）指出，國防安全是拉國首要關切議題，因位處關鍵地帶，拉國與台灣同樣面臨混合式戰爭威脅及海底電纜等基礎設施安全維護挑戰，須透過盟邦合作強化防護與應變能力。

江啟臣 拉脫維亞 國防預算

延伸閱讀

7藍委罷免案 公辦電視說明會8月13日起登場

反罷免活動衍生衝突豐原警分局前抗議 警方強調一切依法

影／顏懷告別式顏清標哽咽向父淚別 政商界人士齊聚

影／江啟臣團結反罷免現場 蔡壁如喊：柯文哲就拜託你們了

相關新聞

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

美國霸權下台灣如何生存？吳玉山：講話像民主黨恐讓川普反感

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請中研院院士吳玉山對談。吳玉山說，川普主義...

批特定媒體頻獲消息 翁曉玲：法務部應調查哪個環節洩漏

媒體「鏡週刊」今報導民進黨立委林岱樺私密訊息，民眾黨前主席柯文哲案子證人也指出有被鏡週刊採訪案情內容。國民黨立委翁曉玲批...

會見華府智庫成員 朱立倫重申能源、增強國防立場

華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）訪團今拜會國民黨主席朱立倫，雙方就死刑存廢、能源政策...

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

民進黨立委林岱樺於今天在立法院質詢行政院長卓榮泰，要求盡速辦理普發1萬元，希望能夠救台灣、救災民、救救賴總統的民調。卓榮...

林岱樺呼籲普發1萬元...卓榮泰：法制化完成後 9月底不可能

針對普發現金1萬元，民進黨籍立委林岱樺下午在質詢行政院長卓榮泰時，呼籲行政院全面無條件普發現金1萬元，救台灣、救災民、救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。