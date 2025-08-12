普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月底以前可否發放？行政院長卓榮泰答詢時表示，根據立法院三讀通過的內容，時間是10月底，會請財政部加快速度。

颱風丹娜絲颱風重創南台灣，立法院會今天邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長，進行「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。

由於卓榮泰上午答詢時曾透露，普發現金有困難、9月底以前可能來不及。羅智強關切普發現金如果9月底來不及的話，那10月底以前可否發放？卓榮泰表示，根據立法院通過的修正案，「時間是10月底」。

羅智強追問，那普發現金1萬元會不會打折扣？卓榮泰表示，賴總統公告的法律生效了，基本上除了知識產業、關懷弱勢會增加，民生系統電力維護會增加一些之外，「其他基本不變」。

