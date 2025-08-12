快訊

整理包／穿心颱楊柳進逼！9縣市明日停班停課 各地颱風假資訊看這裡

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

移動速度快！楊柳颱風不斷增強「開眼了」 陸警範圍擴大至13縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
針對民進黨籍立委林岱樺呼籲行政院全面無條件普發現金1萬元，救台灣、救災民、救救賴清德總統，但卓榮泰（圖）回應表示希望在8月底完成法制化，完成後馬上編列預算，就馬上執行，但也強調9月底以前不可能完成。記者曾學仁／攝影
針對民進黨籍立委林岱樺呼籲行政院全面無條件普發現金1萬元，救台灣、救災民、救救賴清德總統，但卓榮泰（圖）回應表示希望在8月底完成法制化，完成後馬上編列預算，就馬上執行，但也強調9月底以前不可能完成。記者曾學仁／攝影

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月底以前可否發放？行政院長卓榮泰答詢時表示，根據立法院三讀通過的內容，時間是10月底，會請財政部加快速度。

颱風丹娜絲颱風重創南台灣，立法院會今天邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長，進行「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。

由於卓榮泰上午答詢時曾透露，普發現金有困難、9月底以前可能來不及。羅智強關切普發現金如果9月底來不及的話，那10月底以前可否發放？卓榮泰表示，根據立法院通過的修正案，「時間是10月底」。

羅智強追問，那普發現金1萬元會不會打折扣？卓榮泰表示，賴總統公告的法律生效了，基本上除了知識產業、關懷弱勢會增加，民生系統電力維護會增加一些之外，「其他基本不變」。

發現金 卓榮泰 丹娜絲颱風

延伸閱讀

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

林岱樺呼籲普發1萬元...卓榮泰：法制化完成後 9月底不可能

卓榮泰專報沒立委在場...韓國瑜動怒：太不像話 非常不禮貌

卓榮泰：風災重建資源分配 盼達成最廣泛最實際照顧

相關新聞

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

美國霸權下台灣如何生存？吳玉山：講話像民主黨恐讓川普反感

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請中研院院士吳玉山對談。吳玉山說，川普主義...

批特定媒體頻獲消息 翁曉玲：法務部應調查哪個環節洩漏

媒體「鏡週刊」今報導民進黨立委林岱樺私密訊息，民眾黨前主席柯文哲案子證人也指出有被鏡週刊採訪案情內容。國民黨立委翁曉玲批...

會見華府智庫成員 朱立倫重申能源、增強國防立場

華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）訪團今拜會國民黨主席朱立倫，雙方就死刑存廢、能源政策...

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

民進黨立委林岱樺於今天在立法院質詢行政院長卓榮泰，要求盡速辦理普發1萬元，希望能夠救台灣、救災民、救救賴總統的民調。卓榮...

林岱樺呼籲普發1萬元...卓榮泰：法制化完成後 9月底不可能

針對普發現金1萬元，民進黨籍立委林岱樺下午在質詢行政院長卓榮泰時，呼籲行政院全面無條件普發現金1萬元，救台灣、救災民、救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。