參與APEC婦女經濟論壇 政院：增性別政策影響力

行政院今天說，政務委員林明昕率團出席2025年APEC婦女與經濟論壇，展現台灣結合性別平等與數位韌性的前瞻政策。此外，代表團成員涵蓋公私部門代表，在多場專題發表實務經驗，成功提升台灣在APEC性別議題政策可見度與影響力。

行政院透過新聞稿表示，林明昕8月9日至12日率團出席2025年APEC婦女與經濟論壇（WEF），以「照顧即基礎建設」與「數位治理融入性別觀點」為核心政策主軸，展現台灣結合性別平等與數位韌性的前瞻政策。

行政院說，呼應今年度高階政策對話會議（HLPD）主題「促進女性經濟參與，打造永續成長」，林明昕於會中指出，台灣面對高齡與少子女化趨勢，已將公共化照顧體系視為提升經濟韌性的重要基礎建設。

林明昕表示，台灣推動長照3.0政策，積極發展結合數位科技的社區整合型照顧體系，減輕家庭照顧負擔，以及強化在地照顧能量與服務可近性，支持女性續留及重返職場。

針對AI快速發展與複製性別偏見風險，林明昕指出，台灣正致力於改變科技創新與研發治理邏輯，推動性別主流化與落實「性別平等政策綱領」，引導藥品研發、人體研究與科技設計過程中納入性別觀點，確保創新成果能反映不同性別需求，避免系統性偏誤。

此外，林明昕呼籲，面對數位性別暴力跨境特性，建議APEC各經濟體共同研議區域合作機制與數位治理標準，保障及促進女性在虛擬與真實環境中平等及安全。

行政院性別平等處表示，台灣今年與會成果豐碩，多位代表團成員受邀於APEC婦女與經濟政策夥伴關係（Policy Partnership on Women and the Economy,PPWE）會議擔任講者，展現台灣在性別平等領域深度與多元性。

性平處表示，韓國私部門也積極呼應APEC會議主題舉辦周邊活動。性平處代理處長林秋君昨天應邀出席由韓國歐洲商會（ECCK）主辦的Family-FriendlyFuture Forum少子化圓桌論壇，是會中唯一專題演講的貴賓，分享台灣因應少子化政策、推動可負擔幼兒照顧措施，營造性別友善職場，以及公私協力經驗。

性平處指出，將持續強化與APEC各經濟體交流合作，推動以性別平等作為韌性經濟的核心要素，深化區域合作為亞太區域的包容性成長與永續發展注入穩定動能。

