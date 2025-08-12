快訊

李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第3人 首局悍將慘遭海灌10分

一針針扎肚皮…「學姊」黃瀞瑩懷孕了 PO超音波照喊「媽媽會拚盡全力愛你」

傷亡不明！烏克蘭訓練營遭俄羅斯轟炸 紐時曝新兵也有台灣人

聽新聞
0:00 / 0:00

批特定媒體頻獲消息 翁曉玲：法務部應調查哪個環節洩漏

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲京華城案涉侵占民眾黨政治獻金上午在台北地方法院審理，傳喚民眾黨籍的現任基隆市副市長邱佩琳（中）出庭。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲京華城案涉侵占民眾黨政治獻金上午在台北地方法院審理，傳喚民眾黨籍的現任基隆市副市長邱佩琳（中）出庭。記者蘇健忠／攝影

媒體「鏡週刊」今報導民進黨立委林岱樺私密訊息，民眾黨前主席柯文哲案子證人也指出有被鏡週刊採訪案情內容。國民黨立委翁曉玲批評，偵查不公開是老話題了，但多年來大家都沒遵守，消息從哪個環節透露出去的？法務部可行政調查，也應立案調查鏡週刊。

林岱樺爭取高雄市長提名，今遭媒體爆料她跟通法寺住持釋煌智對話內容，隱射兩人疑似關係不單純。另外，柯文哲涉圖利、收賄案，台北地院今傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。邱佩琳證說，她偵查中被鏡週刊社長裴偉找去採訪，裴問她Excel檔內容的事，當時，她不知道這叫做「偵查資料外洩」。

翁曉玲表示，偵查不公開已是老話題，多年來大家始終覺得政府沒有遵守，現在把特定消息透露給媒體，已經嚴重違法；法務部應追查到底消息從哪個環節透露出去的，比如可透過行政調查，找出透露消息的人究竟是助理、法警、還是哪位事務官？尤其像這種連手機對話訊息細節都刻意露出的，這麼嚴重的問題，法務部也應立案調查鏡周刊，到底訊息從哪邊透露。

民進黨立委林岱樺。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林岱樺。圖／聯合報系資料照片

法務部 柯文哲 邱佩琳

延伸閱讀

【重磅快評】從謝長廷到林岱樺 誰是背後邪惡力量？

林岱樺黑料不斷 柯志恩看不下去發聲「選民會希望公平競爭」

林岱樺涉詐助理費案遭爆料 雄檢：並無評論

林岱樺助理費案纏身「想老公」簡訊被揭再掀波 陳其邁這樣說

相關新聞

談黃國昌參選新北市長 館長曝「這次藍白要合力幹掉民進黨」

百萬網紅「館長」陳之漢今天啟程前往深圳，將於明天在深圳直播，也會造訪位於深圳的比亞迪車廠總部。他今天出發前在桃園國際機場...

【重磅快評】傲慢的台灣形象 林明昕示範賴政府的外交災難

南韓真相和解委員會委員長朴宣映不滿原定的會談遭我國政務委員林明昕臨時取消，發文批評「台灣傲慢無禮形象留我心」。人還在韓國...

美國霸權下台灣如何生存？吳玉山：講話像民主黨恐讓川普反感

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請中研院院士吳玉山對談。吳玉山說，川普主義...

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

民進黨立委林岱樺於今天在立法院質詢行政院長卓榮泰，要求盡速辦理普發1萬元，希望能夠救台灣、救災民、救救賴總統的民調。卓榮...

批特定媒體頻獲消息 翁曉玲：法務部應調查哪個環節洩漏

媒體「鏡週刊」今報導民進黨立委林岱樺私密訊息，民眾黨前主席柯文哲案子證人也指出有被鏡週刊採訪案情內容。國民黨立委翁曉玲批...

會見華府智庫成員 朱立倫重申能源、增強國防立場

華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）訪團今拜會國民黨主席朱立倫，雙方就死刑存廢、能源政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。