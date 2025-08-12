批特定媒體頻獲消息 翁曉玲：法務部應調查哪個環節洩漏

媒體「鏡週刊」今報導民進黨立委林岱樺私密訊息，民眾黨前主席柯文哲案子證人也指出有被鏡週刊採訪案情內容。國民黨立委翁曉玲批評，偵查不公開是老話題了，但多年來大家都沒遵守，消息從哪個環節透露出去的？法務部可行政調查，也應立案調查鏡週刊。

林岱樺爭取高雄市長提名，今遭媒體爆料她跟通法寺住持釋煌智對話內容，隱射兩人疑似關係不單純。另外，柯文哲涉圖利、收賄案，台北地院今傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。邱佩琳證說，她偵查中被鏡週刊社長裴偉找去採訪，裴問她Excel檔內容的事，當時，她不知道這叫做「偵查資料外洩」。

翁曉玲表示，偵查不公開已是老話題，多年來大家始終覺得政府沒有遵守，現在把特定消息透露給媒體，已經嚴重違法；法務部應追查到底消息從哪個環節透露出去的，比如可透過行政調查，找出透露消息的人究竟是助理、法警、還是哪位事務官？尤其像這種連手機對話訊息細節都刻意露出的，這麼嚴重的問題，法務部也應立案調查鏡周刊，到底訊息從哪邊透露。 民進黨立委林岱樺。圖／聯合報系資料照片

