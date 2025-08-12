會見華府智庫成員 朱立倫重申能源、增強國防立場

華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）訪團今拜會國民黨主席朱立倫，雙方就死刑存廢、能源政策與兩岸關係等議題深入交換意見。朱立倫強調，國民黨一貫主張「2D戰略」，也就是國防（Defense）與對話（Dialogue）並行，在強化國防實力的同時，也透過對話降低風險，確保台灣的民主自由與區域和平。

朱立倫指出，國民黨與民進黨在政策路線上有三大不同。第一，死刑政策方面，國民黨尊重並順應多數民意，支持維持死刑制度，民進黨則持續推動廢死，與社會多數意見背離。第二，能源政策方面，國民黨主張在綠能發展尚未完善前，不應躁進廢核，以確保能源供應穩定與國家安全；民進黨卻堅持非核家園，使台灣陷入能源不足風險，亦落後於全球趨勢。

第三，兩岸政策方面，朱立倫說，國民黨主張在堅實國防基礎上繼續雙方商業、文化、學術等社會交流，持續對話以降低風險，民進黨卻拒絕與對岸溝通，選擇採取對抗姿態。

朱立倫表示，在增強國防方面，國民黨堅定支持延長服役時間、增加訓練強度、深化台美安全合作，並全面提升國軍官兵待遇與福利；關於兩岸對話，國民黨認為唯有透過交流才能有效降低風險，維持台海穩定，更能確保台灣的民主、自由與繁榮發展。

本次布魯金斯研究院訪團成員包括，中國中心主任兼台灣研究講座何瑞恩（Ryan Hass）、前美國副總統國安顧問高登（Philip H. Gordon）、前國防部代理政策副次長卡琳（Mara Karlin）、澳洲洛伊國際政策研究所東亞資深研究員馬利德（Richard McGregor）、美國及歐洲中心主任絲德穆勒（Constanze Stelzenmüller）、亞洲政策研究中心副主任梅森（Jennifer Mason）。

商品推薦