會見華府智庫成員 朱立倫重申能源、增強國防立場
華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）訪團今拜會國民黨主席朱立倫，雙方就死刑存廢、能源政策與兩岸關係等議題深入交換意見。朱立倫強調，國民黨一貫主張「2D戰略」，也就是國防（Defense）與對話（Dialogue）並行，在強化國防實力的同時，也透過對話降低風險，確保台灣的民主自由與區域和平。
朱立倫指出，國民黨與民進黨在政策路線上有三大不同。第一，死刑政策方面，國民黨尊重並順應多數民意，支持維持死刑制度，民進黨則持續推動廢死，與社會多數意見背離。第二，能源政策方面，國民黨主張在綠能發展尚未完善前，不應躁進廢核，以確保能源供應穩定與國家安全；民進黨卻堅持非核家園，使台灣陷入能源不足風險，亦落後於全球趨勢。
第三，兩岸政策方面，朱立倫說，國民黨主張在堅實國防基礎上繼續雙方商業、文化、學術等社會交流，持續對話以降低風險，民進黨卻拒絕與對岸溝通，選擇採取對抗姿態。
朱立倫表示，在增強國防方面，國民黨堅定支持延長服役時間、增加訓練強度、深化台美安全合作，並全面提升國軍官兵待遇與福利；關於兩岸對話，國民黨認為唯有透過交流才能有效降低風險，維持台海穩定，更能確保台灣的民主、自由與繁榮發展。
本次布魯金斯研究院訪團成員包括，中國中心主任兼台灣研究講座何瑞恩（Ryan Hass）、前美國副總統國安顧問高登（Philip H. Gordon）、前國防部代理政策副次長卡琳（Mara Karlin）、澳洲洛伊國際政策研究所東亞資深研究員馬利德（Richard McGregor）、美國及歐洲中心主任絲德穆勒（Constanze Stelzenmüller）、亞洲政策研究中心副主任梅森（Jennifer Mason）。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言