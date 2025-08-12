林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

民進黨立委林岱樺於今天在立法院質詢行政院長卓榮泰，要求盡速辦理普發1萬元，希望能夠救台灣、救災民、救救賴總統的民調。卓榮泰回應，努力於九月發送，本於從優、從快、從簡的原則，會努力配合。

林岱樺指出，丹娜絲颱風與七二八豪雨重創中南部，農業損失逾40億元，住宅、公共設施及民生經濟全面受創。本次災害受損程度絕不亞於2009年莫拉克風災，但中央現行編列560億元復建預算僅及當年1200億元的46%，杯水車薪恐無法滿足實際需求，並將導致民怨再起。

林岱樺說，莫拉克災後特別條例帶動1385億元投入，創造1811億元以上產值及807億元民眾所得，增加超過21萬個就業機會。證明重建經費不僅能安頓災民，也能帶動整體經濟復甦，呼籲行政院立即全面檢視災損，並在本會期內提高預算金額，確保各項重建計畫不因經費不足而延宕。

林岱樺建議，災後重建補助應比照莫拉克溫暖的標準，針對淹水達50公分以上的受災戶，依家計人口核發補助，不再以「一門牌一戶」限制。並同步推動稅務減免，包括免計救助金入綜合所得稅、減免水電費、房屋稅及地價稅，以減輕災民負擔。

針對產業復原，林岱樺提出融資寬限政策，允許受災企業展延貸款償還期限，並補貼展延期間利息損失，避免產業鏈斷裂。她並提醒，近期國際關稅調整將加重國內產業壓力，擴大重建投資可望同時緩解關稅衝擊，政府必須「快、狠、準」行動，才能達到政策目標，否則只會「做到流汗，讓人嫌到流涎」。

卓榮泰表示，有必要即提高預算，會於充分考量財政之後，再調整預算。

