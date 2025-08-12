普發現金8月底完成法制化 卓榮泰：編列預算後馬上執行

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰12日上午提及，特別韌性條例普發萬元現金，趕在10月底前發放有困難，政院會努力在條例修正跟預算編列之後，訂定一個可執行的時間。

立委林岱樺下午質詢時追問，最快何時可以發放？卓榮泰回應，希望8月的立院會期，可以先完成預算法制化，後續會盡速執行。

林岱樺質詢時呼籲政府，在從優、從速、從簡基礎上，全面無條件普發一萬元。面對美國對等關稅衝擊的產業，以及南部災民急需重建，普發萬元現金現在是及時雨、救命錢。

林岱樺指出，有關普發現金，賴清德總統已經核示了，行政院長應該盡速執行，馬上普發萬元現金。她質疑，為何10月底前沒有辦法發放？憲法程序的完備，都還可以繼續進行。普發現金需要舉債，也不會是一個很複雜的程序。

卓榮泰表示，非常感謝歷任政府，將國家財政維持健全至今，每年都會有多多少少的歲計剩餘。今年編列預算的時候，政府也朝這個方向謹守財政紀律，當時認為「錢就應該花在最需要的地方」。

卓榮泰說，現在因應颱風與728豪雨災損，加上立院也已經提出韌性條例修正案的內容，三讀通過、總統公告也已經生效。特別條例內容基本不變，雖然還要處理化解憲政程序，但這不影響內容。

卓榮泰指出，政院接下來會用最快速度，提出韌性特別條例修正案，內容就會把金額補上，等立院審議特別預算通過，政院會馬上編列。

林岱樺追問，最快什麼時候可以普發現金？卓榮泰回應，他剛已經拜託立法院長韓國瑜，希望盡速通過立院審議。林岱樺強調，普發現金若拖過10月底才執行，災民已經沒辦法再等，何況這禮拜又有一個楊柳颱風來襲。

卓榮泰直言，「委員，你誤會了」，他希望在這個立院會期當中，就能夠解決預算法制化。從特別條例修正，到立院審議特別預算編列，希望8月這個會期就能完成。後續，政院就會去編列預算，預算編列完成後，就會去執行發放。

林岱樺再次詢問，最快9月以前，就能全民普發萬元現金嗎？卓榮泰解釋，9月以前不可能發放，因為8月底才完成法治化；主持一個行政機關，必須考慮到很多的作業程序，這是行政共同的經驗。希望在法制化完成之後，就會馬上編預算。

卓榮泰說明，行政機關需要作業，要有很多種的選項，讓大家可以選擇有戶頭、沒戶頭、領現金、不領現金的，各種發放方式，要顧慮到周全。他重申，一定會用最快速度執行。

民進黨籍立委林岱樺（圖）下午在質詢行政院長卓榮泰時，呼籲行政院全面無條件普發現金1萬元，救台灣、救災民、救救賴清德總統，但卓榮泰回應表示希望在8月底完成法制化，完成後馬上編列預算，就馬上執行，但也強調9月底以前不可能完成。記者曾學仁／攝影
