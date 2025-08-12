立委林岱樺籲加強丹娜絲颱風災後復建 帶動整體經濟復甦

丹娜絲颱風重創台灣，隨後西南季風及低壓帶帶來的強降雨，於7月28日再次使中南部地區遭遇嚴重淹水，災情慘重，民眾生活與經濟活動深受影響。對此，行政院長卓榮泰12日赴立法院進行「復原重建」專案報告及備詢，立委林岱樺質詢時呼籲政府加強災後復建措施，以協助受災民眾與企業早日恢復正常生活。

林岱樺指出，針對此次災害所造成的損失，政府應進行全面的整體評估。根據103年莫拉克風災及114年丹娜絲風災的經濟損害及物價波動來看，此次所編列的災後復建預算似乎過低，恐將不足以應對龐大的災後需求。

林岱樺提到，數據顯示，莫拉克颱風的災後復建預算約為新台幣1,200億元，而丹娜絲颱風及7月28日豪雨的預算僅約560億元，顯然無法滿足實際復原需求。

林岱樺強調，莫拉克災後特別條例帶動1,385億元投入，創造1,811億元以上產值及807億元民眾所得，增加超過21萬個就業機會。證明重建經費不僅能安頓災民，也能帶動整體經濟復甦。她呼籲行政院立即全面檢視災損，並在本會期內提高預算金額，確保各項重建計畫不因經費不足而延宕。

此外，林岱樺建議，災後重建補助應比照莫拉克溫暖的標準，針對淹水達50公分以上的受災戶，依家計人口核發補助，不再以「一門牌一戶」限制。並同步推動稅務減免，包括免計救助金入綜合所得稅、減免水電費、房屋稅及地價稅，以減輕災民負擔。

在稅務減免方面，林岱樺呼籲政府應參考「莫拉克颱風災後重建特別條例」的相關規定，對於災區居民自政府或民間領取的各項救助金、慰問金及臨時工作津貼，應免併入綜合所得總額課徵所得稅；而符合一定條件的受災戶，其水費與電費也應予以減免。對於符合條件的土地及建築物，應減免房屋稅及地價稅，以減輕受災戶的經濟壓力。

針對產業復原，林岱樺提出「融資寬限」政策，允許受災企業展延貸款償還期限，並補貼展延期間利息損失，避免產業鏈斷裂。她並提醒，近期國際關稅調整將加重國內產業壓力，擴大重建投資可望同時緩解關稅衝擊，政府必須「快、狠、準」行動，才能達到政策目標。

林岱樺強調，以上措施必須儘速落實，方能協助受災民眾與企業早日恢復正常生活與運營。期望政府能夠積極回應，並採取行動，確保每一位受災者都能獲得必要的支持與幫助。

