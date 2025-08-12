林岱樺呼籲普發1萬元...卓榮泰：法制化完成後 9月底不可能

針對普發現金1萬元，民進黨籍立委林岱樺下午在質詢行政院長卓榮泰時，呼籲行政院全面無條件普發現金1萬元，救台灣、救災民、救救賴清德總統，但卓榮泰回應表示希望在8月底完成法制化，完成後馬上編列預算，就馬上執行，但也強調9月底以前不可能完成。 民進黨籍立委林岱樺（右）下午在質詢行政院長卓榮泰時，呼籲行政院全面無條件普發現金1萬元，救台灣、救災民、救救賴清德總統，但卓榮泰回應表示希望在8月底完成法制化，完成後馬上編列預算，就馬上執行，但也強調9月底以前不可能完成。記者曾學仁／攝影 民進黨籍立委林岱樺（圖）下午在質詢行政院長卓榮泰時，呼籲行政院全面無條件普發現金1萬元，救台灣、救災民、救救賴清德總統，但卓榮泰回應表示希望在8月底完成法制化，完成後馬上編列預算，就馬上執行，但也強調9月底以前不可能完成。記者曾學仁／攝影

商品推薦