【重磅快評】傲慢的台灣形象 林明昕示範賴政府的外交災難

南韓真相和解委員會委員長朴宣映不滿原定的會談遭我國政務委員林明昕臨時取消，發文批評「台灣傲慢無禮形象留我心」。人還在韓國的林明昕透過辦公室聲明致歉，卻又提及對該委員會以信件表達諒解後數日，委員長卻又於社群媒體做出截然不同反應一事感到詫異。林明昕的言行不僅是精準示範當今賴政府的傲慢形象，更是當今台灣外交災難的一大示範。

根據南韓媒體的報導，林明昕及轉型正義處官員原本安排8日拜訪南韓真相和解委員會，卻在前一日晚間單方面取消，南韓真相和解委員會委員長朴宣映11日在臉書發文寫道，真相和解委特意訂製了以中華民國國旗為靈感的花卉，還準備了高檔茶點與互贈的禮物，重話批評台灣代表團「前一天晚上單方面取消會談，還提出令人難以接受的藉口，這是外交上的失禮。」朴宣映甚至寫道，「花錢倒是其次，但他們如此無禮的行為，即使過了三天，仍令人感到被羞辱」。

但林明昕辦公室12日對此事件發布的聲明卻稱，因臨時有亞太經濟合作會議（APEC）緊急事項須處理，前一日傍晚即告知，並表達歉意；會面單位也表達理解，期待未來再行交流。首度擔任台灣赴APEC婦女經濟論壇（WEF）訪團團長的林明昕，因8日當天在首爾有一整天的拜會，無法即時在首爾與仁川之間來回，為掌握WEF的宣言，迫不得已在前一天取消與南韓真相與和解委員會的會面。

從這紙聲明，不僅看出當初林明昕與外交相關團隊對於訪問韓國相關行程計畫的草率，連相關會議、地點往來交通都未能事先掌握、規劃，約好的拜會臨時取消，還簡單用一封電郵通知，甚至以為收到對方回函就沒事。林明昕對於朴宣映在社群媒體的反應感到詫異，只是證明自己對外交禮儀的無知，提油救火的聲明，更讓人各界見識到他的傲慢。

如同賴政府上台後多次的外交危機，之前南韓前總統尹錫悅宣佈戒嚴時，民進黨立法院黨團就在「threads」發文力挺，登上南韓主要媒體「首爾新聞」等外媒版面，南韓民眾直接稱民進黨是噁心的「蟾蜍」，已曾在台韓外交上造成災難。

前不久還有韓國媒體報導，尹錫悅宣佈戒嚴時，韓國前情報司令官文相浩去年11月赴台灣出差，有軍方內部人士透露，文相浩那次行程「是為了請求台灣支持緊急戒嚴」。總統府當時雖表示，台灣與各民主友方安全部門間之例行交流，早已行之有年，重點在聚焦區域安全議題，無關各國內部事務。對相關報導雖表示高度遺憾，但並未否認文相浩當時曾來台，以及與我方交流內容。

南韓新總統李在明上任後，中韓關係與台韓關係的未來正在關鍵期，台灣新派駐南韓代表丘高偉7月中旬才剛上任，不會韓文、在總統府三局局長任內也曾出過不少包的他，能否善加經營台韓關係，早已在外交體系內被議論；如今，貴為行政院政務委員的林明昕又演出這齣外交災情劇，連闖了禍都還不知道對方為何生氣。

台灣的形象，就是因為這些傲慢到無知的官員被賠掉。

