談黃國昌參選新北市長 館長曝「這次藍白要合力幹掉民進黨」
百萬網紅「館長」陳之漢今天啟程前往深圳，將於明天在深圳直播，也會造訪位於深圳的比亞迪車廠總部。他今天出發前在桃園國際機場受訪，談到黃國昌透露可能會選新北市長的意願，館長說「不要重複2024，只要選出的藍白全力支持，這一次就是要幹掉民進黨」。
由於此行將走訪比亞迪車廠總部，館長談到要去參訪的原因，是希望台灣人知道自己很可憐，政府扶持了那麼久的國產車產業，台灣人買車要買兩倍的錢，去看看中國大陸汽車產業已經到什麼境界。
媒體也提到美國對等關稅議題，行政院副院長鄭麗君昨天終於率台美關稅談判團隊召開記者會，長達80分鐘訊息量卻很少。館長說，賴清德政府上任這1年來都無心國政，完全就不是出來做事，就是出來搞事要權力。
7月26號大罷免投票前，所有在野都跟他們（賴政府）講，他們還是不聽，所以現在關稅談判結果就是這樣，就是根本沒有談、結果本來就很糟，賴政府也不敢跟大家講，因為8月23號還有第二波立委罷免投票。
至於黃國昌可能參選新北市長，館長說「不要重複2024，只要選出的藍白全力支持，這一次就是要幹掉民進黨」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言