談黃國昌參選新北市長 館長曝「這次藍白要合力幹掉民進黨」

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
館長今天啟程前往深圳，將走訪比亞迪車廠總部。記者黃仲明／攝影
館長今天啟程前往深圳，將走訪比亞迪車廠總部。記者黃仲明／攝影

百萬網紅「館長」陳之漢今天啟程前往深圳，將於明天在深圳直播，也會造訪位於深圳的比亞迪車廠總部。他今天出發前在桃園國際機場受訪，談到黃國昌透露可能會選新北市長的意願，館長說「不要重複2024，只要選出的藍白全力支持，這一次就是要幹掉民進黨」。

由於此行將走訪比亞迪車廠總部，館長談到要去參訪的原因，是希望台灣人知道自己很可憐，政府扶持了那麼久的國產車產業，台灣人買車要買兩倍的錢，去看看中國大陸汽車產業已經到什麼境界。

媒體也提到美國對等關稅議題，行政院副院長鄭麗君昨天終於率台美關稅談判團隊召開記者會，長達80分鐘訊息量卻很少。館長說，賴清德政府上任這1年來都無心國政，完全就不是出來做事，就是出來搞事要權力。

7月26號大罷免投票前，所有在野都跟他們（賴政府）講，他們還是不聽，所以現在關稅談判結果就是這樣，就是根本沒有談、結果本來就很糟，賴政府也不敢跟大家講，因為8月23號還有第二波立委罷免投票。

至於黃國昌可能參選新北市長，館長說「不要重複2024，只要選出的藍白全力支持，這一次就是要幹掉民進黨」。

館長今天啟程前往深圳，談到黃國昌可能參選新北市長，館長說「不要重複2024，只要選出的藍白全力支持，這一次就是要幹掉民進黨」。記者黃仲明／攝影
館長今天啟程前往深圳，談到黃國昌可能參選新北市長,館長說「不要重複2024，只要選出的藍白全力支持，這一次就是要幹掉民進黨」。記者黃仲明／攝影
館長今天啟程前往深圳，搭機前揮手向媒體道別。記者黃仲明／攝影
館長今天啟程前往深圳，搭機前揮手向媒體道別。記者黃仲明／攝影

