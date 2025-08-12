卓榮泰專報沒立委在場...韓國瑜動怒：太不像話 非常不禮貌
立法院今日邀請行政院長卓榮泰進行「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢，立法院長韓國瑜再度對立委出席率表達不滿，他主持下午場質詢時，對著空蕩蕩的立委座位指出「實在太不像話」，隨即宣告休息十分鐘。
今日質詢分為上下半場，2時30日由民進黨立委林俊憲打頭陣，林俊憲結束質詢後，原訂由國民黨立委王育敏接棒質詢，但韓國瑜比出暫停手勢，示意院會質詢程序暫停。
韓國瑜指出，今天請行政院受立法院請託來報告，結果立法院會裡面一個委員都沒有，現在這樣的狀態，對行政院非常不禮貌，他再三呼籲黨團一定要敦請委員來參與專案報告，王育敏上台後，一個委員都沒有，「實在是太不像話」，他呼籲休息，宣布休息後，各黨團請敦請相關黨團立委進入議場。
據了解，議事處還一一致電給接續要質詢的藍綠立委，要求按時抵達院會議場。
另外，民眾黨立委林國成上午質詢行政院長卓榮泰時，提到南韓官員不滿被台灣官員放鴿子一事，不過林國成質詢還未問完，立法院長韓國瑜突然打斷、喊時間暫停，強調今天依照「立法院職權行使法」第17條，邀請行政院長報告丹娜絲颱風專案報告，所以拜託林委員針對報告主旨提出質詢，這要請立法、行政互相尊重、理性對話。林國成則回應院長「好」，接著回歸今天質詢主題聚焦災後重建議題。
