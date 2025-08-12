【重磅快評】從謝長廷到林岱樺 誰是背後邪惡力量？

參選高雄市長的民進黨立委林岱樺又成箭靶，鏡週刊這次直指，林岱樺與通法寺住持釋煌智關係曖昧，「超乎一般人交情」。林岱樺上午反擊，特定媒體對女性政治工作者、善良的修行人進行羞辱式的人格毀滅，民進黨高雄市長初選有「暗黑勢力」介入。「鏡檢」恫嚇意味濃厚，至於暗黑勢力是否來自民進黨？林岱樺舉手高喊：「戰到底！」

林岱樺涉詐領助理費遭起訴後，她日前在高雄地方餐敘表示，她確定沒有被停權，會繼續參選，「我民調第一，為什麼要主動退選？」眼看林岱樺的民調屹立不搖，鏡週刊今天再出手，報導專案小組還原釋煌智的手機訊息，發現林岱樺以「愛您的小女子」自稱，並稱呼釋煌智為「老公」，關係匪淺。林岱樺今說，特定媒體以不明資料執行人格毀滅，暗黑勢力結合檢調出手，高雄的未來由高雄市民決定，還是由暗黑力量來操盤？

檢調今年2月偵辦林岱樺涉詐領助理費案，林岱樺在媒體前高喊「政治干預司法、司法干預初選」的畫面震撼人心，各界議論紛紛。「非賴系人馬」顯然被重點伺候、刀刀見骨；台南日前風災，賴清德總統下台南勘災，民進黨立委陳亭妃也被差別待遇，賴總統公開肯定賴系立委林俊憲「帆布救災」，點名陳亭妃「講話簡單就好」，明顯冷熱有別，政壇也常揶揄，「今日林岱樺、明日陳亭妃」。

林岱樺今天拋出「暗黑勢力」介入初選，暗指政治黑手與檢調、媒體聯手出征，令人譁然，民眾黨前主席柯文哲也曾被爆料私藏「不雅影片」，結果是明星舒淇、徐若瑄過去的寫真集，潑糞弄髒特定人士成了鏡檢的拿手本領，但誰有如此通天本領，可以發動黨檢媒三合一的怪獸？

2008年總統大選，民進黨總統候選人謝長廷也曾爆料「毀謝十人小組」，幕後黑手專門修理他。不過，從謝長廷到林岱樺，兩人最大的共通點，暗黑勢力或毀謝小組都發生在民進黨執政時期，其目的都是為了影響選舉，護航高層屬意的人選，過程竟成「不能說的秘密」？

謝長廷的「毀謝小組」已是過去式，隨著落選也不了了之，林岱樺的「暗黑勢力」卻是現在進行式，高雄市長初選正如火如荼，暗黑勢力的指控何其之重，相關單位必須查明真相；尤其涉及黨內初選的質疑，民進黨中央責無旁貸，必須邀請林岱樺到案說明，明確把邪惡力量攤在陽光下，務必不能讓賴總統揹黑鍋。

林岱樺宛如被霸凌，身為競爭對手的國民黨立委柯志恩表示，檢調資訊被接連爆出，很難讓人不聯想有政治力介入，她相信高雄市民希望看到光明磊落、清清白白的公平競爭，而非各種明槍暗箭的鬥爭計算，「政治不能沒有人性，司法更應該公平對待每一個人，千萬不可淪為有心人的工具」。

林岱樺口中的暗黑勢力究竟是真有其人其事，還是初選政治話術？真相不能任憑揣測發酵，民進黨應立刻啟動調查機制「戰清白」，否則不只是初選不公爭議，全黨的公信力也將蒙上陰影。

商品推薦