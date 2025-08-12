高達數十億農損...立法院又唱空城 韓國瑜怒：實在太不像話了

立法院今天舉行院會，邀請行政院院長卓榮泰針對丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建進行專案報告並備質詢。

丹娜絲颱風及豪雨重創中南部，造成高達數十億的農損，行政院長卓榮泰今天前往立院報告並備質詢，但下午輪到國民黨立委王育敏質詢前，立法院長韓國瑜表示，行政院是受立法院請託，結果院內一個委員都沒有，對行政院是非常不禮貌的，實在是太不像話了，呼籲黨團一定要敦請委員參與專案報告，隨後宣布休息10分鐘，10分鐘後有委員進入議場後，才繼續開會。 行政院長卓榮泰今天前往立院報告並備質詢，立法院長韓國瑜（圖）下午表示，行政院是受立法院請託，結果院內一個委員都沒有，對行政院是非常不禮貌的，「實在是太不像話了」，呼籲黨團一定要敦請委員參與專案報告，隨後宣布休息10分鐘。記者曾學仁／攝影 立法院長韓國瑜（中）下午表示，行政院是受立法院請託，結果院內一個委員都沒有，對行政院是非常不禮貌的，「實在是太不像話了」，呼籲黨團一定要敦請委員參與專案報告，隨後宣布休息10分鐘。記者曾學仁／攝影 行政院長卓榮泰今天前往立院報告並備質詢，立法院長韓國瑜（後中）下午表示，行政院是受立法院請託，結果院內一個委員都沒有，對行政院是非常不禮貌的，「實在是太不像話了」，呼籲黨團一定要敦請委員參與專案報告，隨後宣布休息10分鐘，10分鐘後有委員進入議場後，才繼續開會。記者曾學仁／攝影

