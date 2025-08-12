賴總統預告：國防部年底提特別預算 發展不對稱戰略

賴清德總統12日上午出席「2025台灣創投年會」，他表示，日前立法院已通過行政院所提出的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，其中即編列1,500億元用於國土安全韌性，且國防部預計年底再提出特別預算，用於發展不對稱戰略。

包括行政院政委兼國科會主委吳誠文、台灣證券交易所董事長林修銘、金管會副主委陳彥良、中華民國創業投資商業同業公會理事長邱德成等，皆出席活動。

賴總統致詞時說，感謝大家共同努力，讓新創產業欣欣向榮，尤其是獲得終身成就獎的許勝雄總裁，數十年來投資新創、協助許多年輕人一圓夢想。期盼號召更多年輕人投入新創產業，讓台灣不僅有更多獨角獸企業，更能在每個領域都有螞蟻雄兵般的新創成功者，讓台灣產業轉型。

賴總統感謝創投公會邱德成理事長，成為政府與新創業者間的橋梁，提供政府許多寶貴建言，讓政策更貼近新創業者需求。他曾於時任行政院長時，提出「優化新創事業投資環境行動方案」，投入人才培育、資金挹注、法令鬆綁，並建置試驗場域和強化國際連結等。

賴總統提到，國內大學不遺餘力地支持新創育成中心，也鼓勵教授與學生參與。在政府支持下，社會有許多新創加速器，協助有志於新創事業的年輕人以較低成本取得較多機會，最後成功創業。

此外，為了延攬國際人才，政府將林口世大運選手村部分空間轉型為國際創業聚落，並實施「外國專業人才延攬及僱用法」，就業金卡已累計核發超過1萬3千張，期盼培育台灣人才，也與國際接軌。

談及資金挹注，賴總統說，行政院國發基金創業天使投資方案匡列額度達50億元，到今年6月已投資291家新創、40.4億元，帶動投資164.42億元。

政府也推動青創貸款，以從優、從簡、從速為原則，協助青年取得創業第一桶金，自2020年8月至今年6月，已核發超過11.5萬件，協助取得融資金額達967億元。政府也透過行政命令鬆綁對新創投資的監控，希望新創業者可從多種管道取得資金。

賴總統表示，證交所也透過「台灣創新板」，全力打造亞洲的那斯達克。除了放寬申請掛牌門檻，今年起也取消了合格投資人限制，大幅提升市場流動性。到今年6月，已有20家於創新板上市，希望未來2年能有超過40家具潛力企業在創新板掛牌。

賴總統提到，政府啟動兩項與國際進行人才交流及資金合作的計畫，第一個是橋梁計畫，在東京、矽谷打造新創基地，希望台灣人才能到國外與國際交流，並吸引國際資金投資；第二是透過與國外頂尖大學、創投合作等，吸引更多國外資金、人才及創業家來台投資。

賴總統說，投資新創就是投資國家的未來，支持創投就是支持國家的動能。過去幾十年來，許多企業家提著手提箱打拚，現在也持續貢獻台灣經濟發展，期盼在此基礎上，吸引更多年輕人投入新創事業，讓台灣未來更好、經濟更蓬勃。

賴總統提到，前總統蔡英文第一任時提出「5+2產業創新」、第二任時提出「六大核心戰略產業」；他上任後，基於地緣政治變化，特別提出「五大信賴產業」，也期盼更多年輕人關注人工智慧及國防自主。

賴總統也說，台灣在半導體及硬體方面表現傑出，亦要加強軟體的應用，以因應目前社會所面臨的各項議題。政府將持續投資人工智慧的硬體建設，同時鬆綁法令、培育人才。期盼大家共同合作，讓台灣成為亞洲人工智慧中心，也讓各行各業持續發展，人民的生活品質更好。

在國防自主方面，賴總統指出，日前立法院已通過行政院所提出的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，惟預算尚待審查，其中即編列1,500億元用於國土安全韌性，且國防部預計年底再提出特別預算，用於發展不對稱戰略。期盼未來有更多充滿抱負的年輕人投入機械基礎工業，並發展國防自主工業。

