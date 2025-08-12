政治學者林澤民：賴總統性格無助於解決立院囚犯困境僵局

台大政治系客座副教授林澤民近日臉書以「賴清德總統的性格」為題，有一系列發文，他表示，從學者Barber的理論，總統性格可從兩個基調來劃分四種類型，賴清德總統屬於「消極負面型」，這並不意味他懶怠國政，而是說賴設定議程時常捨難就易，迴避直接衝突；這種「消極負面型」性格的總統，實在無助於解決立法院「囚犯困境」的僵局。

林澤民指出，根據分類，「消極負面型」總統性格為，既然不熱心工作又不能從工作中獲得樂趣，那為何要勉為其難？因為自覺擔任總統是責無旁貸的義務，並以這種想法來補償無能感導致的低自尊心，為了逃避政治的衝突和不確定性，常強調一些模糊的原則和程序問題，這類型的總統追求的是公民美德。

林澤民說，賴清德總統就任才一年多，尚無足夠資料確切判定他的性格類型。他是積極型還是消極型尚難判定，但他是負面型則殆無疑義。負面型的總統自尊心低落，但「積極負面型」總統表現於強迫症，對他人具侵略性，而「消極負面型」總統則是政治「孤鳥」，防衛機制嚴密，缺乏人緣。

林澤民表示，賴總統抱著「台獨金孫」的殷殷期盼就職，強調意識形態純粹的德性，但作為政治孤鳥，他的潔癖驅使他迴避衝突和不確定性，而只對公民以修辭來強調模糊的原則和程序問題。他在「團結國家十講」第二講中提出的「雜質說」便是「消極負面型」性格的典型表現

林澤民指出，「修辭式總統」的治國方式，對於「消極負面型」的總統特別具吸引力，因為這種類型的總統既然沒有足夠的活力在國會折衝，又覺得回應支持者的期望是責無旁貸的義務，最容易的做法便是用模糊的修辭來補償其無能感。

林澤民說，賴總統面臨少數執政的困局，要以「十講」直接面對公民，希望有助於「大罷免」，卻終因修辭問題而適得其反，雖然「十講」被迫止於第四講，然而為時已晚，大罷免的慘敗，賴總統及其「十講」難辭其咎。

林澤民表示，一位積極的總統，未嘗不能以手中豐富的行政資源，對執政黨或反對黨的國會議員威脅利誘，強勢通過有利於自己施政議程的法案。賴總統卻似乎不此之圖，反而冀望以修辭技巧，繞過國會，直接以德行訴諸選民；然而，修辭實非賴總統所擅長，運用過當反而侵蝕制衡體系，徒然加深其孤鳥、潔癖的形象。

林澤民指出，在反對黨多數聯盟不願倒閣，只求杯葛施政，而執政黨無從解散國會，又不著力於議會政治的情況下，大罷免未嘗不是立院困境的一劑虎狼藥，雙方在罷、選戰場上實力相見，結果對哪個政黨有利，本來就在未定之天。如今大罷免大失敗，讓輸者痛定思痛，也許是台灣民主政治的一線生機。

