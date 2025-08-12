快訊

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

柯文哲案洩密源找到了？鏡週刊社長「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

政治學者林澤民：賴總統性格無助於解決立院囚犯困境僵局

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台大政治系客座副教授林澤民。圖／陳丕舒提供
台大政治系客座副教授林澤民。圖／陳丕舒提供

台大政治系客座副教授林澤民近日臉書以「賴清德總統的性格」為題，有一系列發文，他表示，從學者Barber的理論，總統性格可從兩個基調來劃分四種類型，賴清德總統屬於「消極負面型」，這並不意味他懶怠國政，而是說賴設定議程時常捨難就易，迴避直接衝突；這種「消極負面型」性格的總統，實在無助於解決立法院「囚犯困境」的僵局。

林澤民指出，根據分類，「消極負面型」總統性格為，既然不熱心工作又不能從工作中獲得樂趣，那為何要勉為其難？因為自覺擔任總統是責無旁貸的義務，並以這種想法來補償無能感導致的低自尊心，為了逃避政治的衝突和不確定性，常強調一些模糊的原則和程序問題，這類型的總統追求的是公民美德。

林澤民說，賴清德總統就任才一年多，尚無足夠資料確切判定他的性格類型。他是積極型還是消極型尚難判定，但他是負面型則殆無疑義。負面型的總統自尊心低落，但「積極負面型」總統表現於強迫症，對他人具侵略性，而「消極負面型」總統則是政治「孤鳥」，防衛機制嚴密，缺乏人緣。

林澤民表示，賴總統抱著「台獨金孫」的殷殷期盼就職，強調意識形態純粹的德性，但作為政治孤鳥，他的潔癖驅使他迴避衝突和不確定性，而只對公民以修辭來強調模糊的原則和程序問題。他在「團結國家十講」第二講中提出的「雜質說」便是「消極負面型」性格的典型表現

林澤民指出，「修辭式總統」的治國方式，對於「消極負面型」的總統特別具吸引力，因為這種類型的總統既然沒有足夠的活力在國會折衝，又覺得回應支持者的期望是責無旁貸的義務，最容易的做法便是用模糊的修辭來補償其無能感。

林澤民說，賴總統面臨少數執政的困局，要以「十講」直接面對公民，希望有助於「大罷免」，卻終因修辭問題而適得其反，雖然「十講」被迫止於第四講，然而為時已晚，大罷免的慘敗，賴總統及其「十講」難辭其咎。

林澤民表示，一位積極的總統，未嘗不能以手中豐富的行政資源，對執政黨或反對黨的國會議員威脅利誘，強勢通過有利於自己施政議程的法案。賴總統卻似乎不此之圖，反而冀望以修辭技巧，繞過國會，直接以德行訴諸選民；然而，修辭實非賴總統所擅長，運用過當反而侵蝕制衡體系，徒然加深其孤鳥、潔癖的形象。

林澤民指出，在反對黨多數聯盟不願倒閣，只求杯葛施政，而執政黨無從解散國會，又不著力於議會政治的情況下，大罷免未嘗不是立院困境的一劑虎狼藥，雙方在罷、選戰場上實力相見，結果對哪個政黨有利，本來就在未定之天。如今大罷免大失敗，讓輸者痛定思痛，也許是台灣民主政治的一線生機。

衝突 大罷免

延伸閱讀

川普將會普亭：俄烏「交換領土」各有利弊

對韓外交失禮 她曝民進黨轉型正義真相只剩「鬥爭需求」

防堵不法介入罷免 南投地檢署設24小時檢舉專線

賴清德民調崩盤 趙少康：民意徹底反噬 4成基本盤都守不住

相關新聞

對韓外交失禮 她曝民進黨轉型正義真相只剩「鬥爭需求」

南韓真相和解委員會委員長朴宣映，不滿會談遭台灣行政官員臨時取消，發文批評「台灣傲慢無禮形象留我心」。對此，國民黨台北市議...

賴清德民調崩盤 趙少康：民意徹底反噬 4成基本盤都守不住

TVBS跟台灣民意基金會近日發布賴清德總統施政滿意度調查，兩份民調呈現相同趨勢，不滿意度皆高於滿意度。中廣前董事長趙少康...

林岱樺黑料不斷 柯志恩看不下去發聲「選民會希望公平競爭」

綠委林岱樺爭取高雄市長提名，今遭媒體爆料她跟通法寺住持釋煌智對話內容，隱射兩人疑似關係不單純。即使是身為競爭對手的國民黨...

林明昕外交失禮扯立院刪預算 王鴻薇：假道歉真政爭

行政院政務委員林明昕與南韓官員相約，最後卻失約，其辦公室發出聲明致歉外，還提到由於行政院預算遭立法院刪凍，行政院人權及轉...

劉世芳稱要效忠「單一國家」 被解職陸配里長轟：不是不願而是根本辦不到

內政部長劉世芳今天表示，台灣公民依國籍法規定，服公職時要對「單一國家」中華民國效忠。身為陸配、日前被解職花蓮村長鄧萬華怒...

今拜會蔣萬安「藍白合」氣氛濃 黃國昌：讓台灣人民過好的生活

民眾黨主席黃國昌昨表態參選新北市長，上午前往台北市政府拜會台北市長蔣萬安，兩人在致詞時，都提到過去「藍白合」的經驗，他也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。