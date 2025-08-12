快訊

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

柯文哲案洩密源找到了？鏡週刊社長「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

立委偕民團促盡速通過青年基本法 落實青年主流化

中央社／ 台北12日電

民進黨立委張雅琳與民間團體今天表示，立法院教育及文化委員會14日將審查青年基本法草案，希望藉由立法，讓青年參與公共政策成為制度化、具實質影響力的機制，也呼籲立法院盡速通過青年基本法，落實青年主流化。

民進黨立委張雅琳、吳思瑤、陳培瑜、郭昱晴與台灣青年民主協會常務監事陳翊晉、台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄等人在立法院召開記者會，作上述說明。

張雅琳表示，國際社會已普遍重視青年在地方治理、社會創新、氣候行動與數位轉型等議題中的關鍵角色，因此青年基本法草案中，政府應建立青年在地支持系統及由下而上形成青年政策甚至是國家建言，同時針對青年專責單位以及代表性，都有相應機制。

張雅琳說，未來台灣青年透過青年基本法的制度化保障，將能在國家政策與地方發展中發揮更多創意與行動力，回應世界挑戰。

吳思瑤指出，當前青年政策散列在各部會，亟需透過更為整合的平台機制，統合性、系統性推動，因此制訂青年基本法有其必要。此外，青年基本法將有助於提升政策高度，將青年政策納入基本國策，落實青年主流化，並拓展政策廣度。

陳培瑜表示，青年基本法應成為培育青年成為國家發展堅實力量的基礎，推動台灣邁向永續。

陳翊晉呼籲，立法院審議法案的同時，希望行政院與教育部及青年署等相關單位，著手同步盤點相關命令與配套，確保法案三讀通過後能即刻施行。

蔡其曄指出，呼籲立法院盡速通過青年基本法，跟上世界潮流，讓青年在國家發展中擁有更多參與決策的機會。

青年 立法院 張雅琳

延伸閱讀

內閣改組聲浪 吳思瑤：更強、接地氣團隊 才符合社會挑戰

民眾黨批闗稅談判是「黑箱」 吳思瑤：透明公開

林明昕等失約…南韓真相會指政院外交失禮 綠委：若有失妥處就改進

吳思瑤：李貞秀若不放棄中國籍 必然要服膺於中國情報法規範

相關新聞

對韓外交失禮 她曝民進黨轉型正義真相只剩「鬥爭需求」

南韓真相和解委員會委員長朴宣映，不滿會談遭台灣行政官員臨時取消，發文批評「台灣傲慢無禮形象留我心」。對此，國民黨台北市議...

賴清德民調崩盤 趙少康：民意徹底反噬 4成基本盤都守不住

TVBS跟台灣民意基金會近日發布賴清德總統施政滿意度調查，兩份民調呈現相同趨勢，不滿意度皆高於滿意度。中廣前董事長趙少康...

林岱樺黑料不斷 柯志恩看不下去發聲「選民會希望公平競爭」

綠委林岱樺爭取高雄市長提名，今遭媒體爆料她跟通法寺住持釋煌智對話內容，隱射兩人疑似關係不單純。即使是身為競爭對手的國民黨...

林明昕外交失禮扯立院刪預算 王鴻薇：假道歉真政爭

行政院政務委員林明昕與南韓官員相約，最後卻失約，其辦公室發出聲明致歉外，還提到由於行政院預算遭立法院刪凍，行政院人權及轉...

劉世芳稱要效忠「單一國家」 被解職陸配里長轟：不是不願而是根本辦不到

內政部長劉世芳今天表示，台灣公民依國籍法規定，服公職時要對「單一國家」中華民國效忠。身為陸配、日前被解職花蓮村長鄧萬華怒...

今拜會蔣萬安「藍白合」氣氛濃 黃國昌：讓台灣人民過好的生活

民眾黨主席黃國昌昨表態參選新北市長，上午前往台北市政府拜會台北市長蔣萬安，兩人在致詞時，都提到過去「藍白合」的經驗，他也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。