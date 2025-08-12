立委偕民團促盡速通過青年基本法 落實青年主流化
民進黨立委張雅琳與民間團體今天表示，立法院教育及文化委員會14日將審查青年基本法草案，希望藉由立法，讓青年參與公共政策成為制度化、具實質影響力的機制，也呼籲立法院盡速通過青年基本法，落實青年主流化。
民進黨立委張雅琳、吳思瑤、陳培瑜、郭昱晴與台灣青年民主協會常務監事陳翊晉、台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄等人在立法院召開記者會，作上述說明。
張雅琳表示，國際社會已普遍重視青年在地方治理、社會創新、氣候行動與數位轉型等議題中的關鍵角色，因此青年基本法草案中，政府應建立青年在地支持系統及由下而上形成青年政策甚至是國家建言，同時針對青年專責單位以及代表性，都有相應機制。
張雅琳說，未來台灣青年透過青年基本法的制度化保障，將能在國家政策與地方發展中發揮更多創意與行動力，回應世界挑戰。
吳思瑤指出，當前青年政策散列在各部會，亟需透過更為整合的平台機制，統合性、系統性推動，因此制訂青年基本法有其必要。此外，青年基本法將有助於提升政策高度，將青年政策納入基本國策，落實青年主流化，並拓展政策廣度。
陳培瑜表示，青年基本法應成為培育青年成為國家發展堅實力量的基礎，推動台灣邁向永續。
陳翊晉呼籲，立法院審議法案的同時，希望行政院與教育部及青年署等相關單位，著手同步盤點相關命令與配套，確保法案三讀通過後能即刻施行。
蔡其曄指出，呼籲立法院盡速通過青年基本法，跟上世界潮流，讓青年在國家發展中擁有更多參與決策的機會。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言