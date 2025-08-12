立委為風災農民爭取優惠貸款 卓揆允諾有需要就處理
丹娜絲颱風重創南台灣，民進黨立委賴惠員今天要求政府提供第二次的農家綜合貸款。行政院長卓榮泰說，農民在生活及復耕若確實有需求，由農業部處理。農業部長陳駿季說，已在研議中，另規劃短期借貸，條件比農家綜合貸款好，利率低於1.9%。
立法院邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。
賴惠員質詢表示，目前行政院匡列新台幣560億元是不夠的，應該要增加，她以加護病房形容中低收入戶，主張對於中低收入戶普發現金應該加碼，目前在她選區有4700位中低收入戶，增加的經費就是4700萬元，政府應該讓中低收入戶擺脫災害損失。
卓榮泰對此未直接回應，對於賴惠員提議，讓農民申請第二筆的40萬元農家綜合貸款，他表示，農民在生活上、復耕上若確實有需求，農業部再來處理。
陳駿季說，第二次的農家綜合貸款已經在研議，農業部也在規劃短期借貸，條件比農家綜合貸款好，利息會低於1.9%，目前農民申請的災損相關貸款都有延緩2年，不管是本金還完或貸款期都一樣，為的是紓解農民付款壓力。
賴惠員也要求環境部以3個月至6個月的時間，清除台南早年房屋覆蓋的石棉瓦，目前清除進度落後，若不及時處理，恐會毒害環境，對此的專案補助也應該加碼。
環境部長彭啟明說，台南大約有10萬噸石棉瓦，這次毀損約1萬噸，目前量能可以處理。卓榮泰也當場要求彭啟明在立委要求的期限內完成。賴惠員說，若能在6個月內清除，彭啟明就是人民的活菩薩。
