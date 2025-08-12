聽新聞
0:00 / 0:00
內閣改組聲浪 吳思瑤：更強、接地氣團隊 才符合社會挑戰
內閣改組風聲再起，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，尊重行政部門對內閣改組的作為，民進黨團的立場是當然希望更強、更到位、更接地氣團隊，才能符合社會全面挑戰。
吳思瑤指出，民調不好就要檢討、下跌就要改進，民調反映出的所有訊號，執政黨都應當虛心反省做到更好，這段期間台灣面對有外部壓力，也有內部風災救災，所以沒有任何洩氣、鬆懈的本錢，應當念茲在茲，爭取更多國人支持，安定社會，民調不好就努力做更好。
內閣滿意度新低，經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源被點名下台。吳思瑤表示，行政院長卓榮泰已經清楚說明，在適當時機，內閣進行必要調整，民進黨團尊重行政部門作為，國人對於執政團隊要求，永遠是給予更高的標準，民進黨也要捫心自問，哪些部會政策制定或對社會論述，都還有大大改善、調整空間，這些都會成為未來內閣改組的參照。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言