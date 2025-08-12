內閣改組聲浪 吳思瑤：更強、接地氣團隊 才符合社會挑戰

內閣改組風聲再起，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，尊重行政部門對內閣改組的作為，民進黨團的立場是當然希望更強、更到位、更接地氣團隊，才能符合社會全面挑戰。

吳思瑤指出，民調不好就要檢討、下跌就要改進，民調反映出的所有訊號，執政黨都應當虛心反省做到更好，這段期間台灣面對有外部壓力，也有內部風災救災，所以沒有任何洩氣、鬆懈的本錢，應當念茲在茲，爭取更多國人支持，安定社會，民調不好就努力做更好。

內閣滿意度新低，經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源被點名下台。吳思瑤表示，行政院長卓榮泰已經清楚說明，在適當時機，內閣進行必要調整，民進黨團尊重行政部門作為，國人對於執政團隊要求，永遠是給予更高的標準，民進黨也要捫心自問，哪些部會政策制定或對社會論述，都還有大大改善、調整空間，這些都會成為未來內閣改組的參照。

商品推薦