快訊

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

柯文哲案洩密源找到了？鏡週刊社長「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

聽新聞
0:00 / 0:00

內閣改組聲浪 吳思瑤：更強、接地氣團隊 才符合社會挑戰

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

內閣改組風聲再起，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，尊重行政部門對內閣改組的作為，民進黨團的立場是當然希望更強、更到位、更接地氣團隊，才能符合社會全面挑戰。

吳思瑤指出，民調不好就要檢討、下跌就要改進，民調反映出的所有訊號，執政黨都應當虛心反省做到更好，這段期間台灣面對有外部壓力，也有內部風災救災，所以沒有任何洩氣、鬆懈的本錢，應當念茲在茲，爭取更多國人支持，安定社會，民調不好就努力做更好。

內閣滿意度新低，經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源被點名下台。吳思瑤表示，行政院長卓榮泰已經清楚說明，在適當時機，內閣進行必要調整，民進黨團尊重行政部門作為，國人對於執政團隊要求，永遠是給予更高的標準，民進黨也要捫心自問，哪些部會政策制定或對社會論述，都還有大大改善、調整空間，這些都會成為未來內閣改組的參照。

內閣 民調 民進黨 吳思瑤

延伸閱讀

民眾黨批闗稅談判是「黑箱」 吳思瑤：透明公開

林明昕等失約…南韓真相會指政院外交失禮 綠委：若有失妥處就改進

吳思瑤：李貞秀若不放棄中國籍 必然要服膺於中國情報法規範

賴卓滿意度探底 羅智強：快處理「超級路人甲」郭智輝

相關新聞

對韓外交失禮 她曝民進黨轉型正義真相只剩「鬥爭需求」

南韓真相和解委員會委員長朴宣映，不滿會談遭台灣行政官員臨時取消，發文批評「台灣傲慢無禮形象留我心」。對此，國民黨台北市議...

賴清德民調崩盤 趙少康：民意徹底反噬 4成基本盤都守不住

TVBS跟台灣民意基金會近日發布賴清德總統施政滿意度調查，兩份民調呈現相同趨勢，不滿意度皆高於滿意度。中廣前董事長趙少康...

林岱樺黑料不斷 柯志恩看不下去發聲「選民會希望公平競爭」

綠委林岱樺爭取高雄市長提名，今遭媒體爆料她跟通法寺住持釋煌智對話內容，隱射兩人疑似關係不單純。即使是身為競爭對手的國民黨...

林明昕外交失禮扯立院刪預算 王鴻薇：假道歉真政爭

行政院政務委員林明昕與南韓官員相約，最後卻失約，其辦公室發出聲明致歉外，還提到由於行政院預算遭立法院刪凍，行政院人權及轉...

劉世芳稱要效忠「單一國家」 被解職陸配里長轟：不是不願而是根本辦不到

內政部長劉世芳今天表示，台灣公民依國籍法規定，服公職時要對「單一國家」中華民國效忠。身為陸配、日前被解職花蓮村長鄧萬華怒...

今拜會蔣萬安「藍白合」氣氛濃 黃國昌：讓台灣人民過好的生活

民眾黨主席黃國昌昨表態參選新北市長，上午前往台北市政府拜會台北市長蔣萬安，兩人在致詞時，都提到過去「藍白合」的經驗，他也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。