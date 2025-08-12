30年外交經驗 AIT副處長梁凱雯到任

美國在台協會（AIT）台北辦事處副處長梁凱雯（Karin Lang）到任，AIT在臉書發文歡迎，並稱非常期待在她的領導下，持續深化美台夥伴關係。

根據AIT網站所述簡歷，梁凱雯擁有超過30年的外交經驗，為國務院資深外交官；她甫卸任美國國務院西半球事務局古巴事務協調官，曾派駐哈瓦那、曼谷、台北、廣州與墨西哥城等地，也曾在國務院東亞局擔任多個政策職務。

AIT新聞稿指出，梁凱雯對重返台灣滿懷熱忱，她表示，「我在職涯早期就曾來到台灣服務，親眼見證了美台關係以及台灣充滿活力的民主有多麼強健。我很期待能持續推動雙方緊密的戰略及經濟合作，尤其是在台灣引領全球的尖端科技方面。」

