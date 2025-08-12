對韓外交失禮 她曝民進黨轉型正義真相只剩「鬥爭需求」

南韓真相和解委員會委員長朴宣映，不滿會談遭台灣行政官員臨時取消，發文批評「台灣傲慢無禮形象留我心」。對此，國民黨台北市議員柳采葳今指出，民進黨真的在乎的轉型正義，是針對國民黨的清算鬥爭，從來不是歷史真相及社會和解。

行政院官員的外交失禮風波，也登上南韓媒體，報導指稱南韓真相和解委員會的委員長朴宣映發文批評，台灣行政院官員放鴿子，韓方精心以國旗為靈感的插花、高級的茶點，都已經備妥，卻臨時被取消。

「民進黨政府覺得台灣外交處境還不夠艱困嗎？」柳采葳說，面對艱困的國際情勢，本來應該抓緊台灣與韓國共同珍視的轉型正義歷史，好好交流，卻付諸流水，甚至被韓方認為是外交失禮。面對批評，外交部只能含糊以對，更是令人難以接受。

她說，過去蔡英文政府時期，高舉的轉型正義大旗，交在賴清德手上都如此輕忽大意，賴清德施政滿意度崩盤，果然是意料之中。

柳采葳表示，這樣的外交失禮更是再一次證明，民進黨在乎的根本不是轉型正義，更不用說透過轉型正義與有相關背景的國家進行交流。民進黨真的在乎的轉型正義，是針對國民黨的清算鬥爭，從來不是歷史真相與以及社會和解。

柳采葳也指出，過去這段時間外交部失禮，更非首例，每一次發生都令人擔憂。6月4日，馬紹爾群島共和國總統海妮來訪，外交部沒有雨天備案，總統賴清德只能冒滂沱大雨迎接。林佳龍甚至說出，下雨是祝福的荒謬言論。不久之前，賴清德總統因為被美國拒絕過境紐約，索幸取消既定的中南美行程。

她指出，總統府矢口否認有既定行程，卻忘了林佳龍7月出訪巴拉圭時，巴拉圭總統貝尼亞公開透露正在熱情準備接待總統賴清德到訪。一而再，再而三的外交失禮，行程出包，更是凸顯出民進黨只想顧好美國，卻得不到川普青睞，又一再得罪其他友邦的左支右絀。

