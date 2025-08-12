快訊

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

柯文哲案洩密源找到了？鏡週刊社長「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

對韓外交失禮 她曝民進黨轉型正義真相只剩「鬥爭需求」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議員柳采葳。記者翁至成／攝影。報系資料照
北市議員柳采葳。記者翁至成／攝影。報系資料照

南韓真相和解委員會委員長朴宣映，不滿會談遭台灣行政官員臨時取消，發文批評「台灣傲慢無禮形象留我心」。對此，國民黨台北市議員柳采葳今指出，民進黨真的在乎的轉型正義，是針對國民黨的清算鬥爭，從來不是歷史真相及社會和解。

行政院官員的外交失禮風波，也登上南韓媒體，報導指稱南韓真相和解委員會的委員長朴宣映發文批評，台灣行政院官員放鴿子，韓方精心以國旗為靈感的插花、高級的茶點，都已經備妥，卻臨時被取消。

「民進黨政府覺得台灣外交處境還不夠艱困嗎？」柳采葳說，面對艱困的國際情勢，本來應該抓緊台灣與韓國共同珍視的轉型正義歷史，好好交流，卻付諸流水，甚至被韓方認為是外交失禮。面對批評，外交部只能含糊以對，更是令人難以接受。

她說，過去蔡英文政府時期，高舉的轉型正義大旗，交在賴清德手上都如此輕忽大意，賴清德施政滿意度崩盤，果然是意料之中。

柳采葳表示，這樣的外交失禮更是再一次證明，民進黨在乎的根本不是轉型正義，更不用說透過轉型正義與有相關背景的國家進行交流。民進黨真的在乎的轉型正義，是針對國民黨的清算鬥爭，從來不是歷史真相與以及社會和解。

柳采葳也指出，過去這段時間外交部失禮，更非首例，每一次發生都令人擔憂。6月4日，馬紹爾群島共和國總統海妮來訪，外交部沒有雨天備案，總統賴清德只能冒滂沱大雨迎接。林佳龍甚至說出，下雨是祝福的荒謬言論。不久之前，賴清德總統因為被美國拒絕過境紐約，索幸取消既定的中南美行程。

她指出，總統府矢口否認有既定行程，卻忘了林佳龍7月出訪巴拉圭時，巴拉圭總統貝尼亞公開透露正在熱情準備接待總統賴清德到訪。一而再，再而三的外交失禮，行程出包，更是凸顯出民進黨只想顧好美國，卻得不到川普青睞，又一再得罪其他友邦的左支右絀。

外交部 賴清德 柳采葳 轉型正義

延伸閱讀

賴清德民調崩盤 趙少康：民意徹底反噬 4成基本盤都守不住

賴清德支持度雪崩下滑 陳菁徽：會不會比關稅還低？

賴卓滿意度探底 羅智強：快處理「超級路人甲」郭智輝

藍白立委送花給北檢諷「彼獠閹黨」 羅智強喊：賴清德也要抓

相關新聞

對韓外交失禮 她曝民進黨轉型正義真相只剩「鬥爭需求」

南韓真相和解委員會委員長朴宣映，不滿會談遭台灣行政官員臨時取消，發文批評「台灣傲慢無禮形象留我心」。對此，國民黨台北市議...

賴清德民調崩盤 趙少康：民意徹底反噬 4成基本盤都守不住

TVBS跟台灣民意基金會近日發布賴清德總統施政滿意度調查，兩份民調呈現相同趨勢，不滿意度皆高於滿意度。中廣前董事長趙少康...

林岱樺黑料不斷 柯志恩看不下去發聲「選民會希望公平競爭」

綠委林岱樺爭取高雄市長提名，今遭媒體爆料她跟通法寺住持釋煌智對話內容，隱射兩人疑似關係不單純。即使是身為競爭對手的國民黨...

林明昕外交失禮扯立院刪預算 王鴻薇：假道歉真政爭

行政院政務委員林明昕與南韓官員相約，最後卻失約，其辦公室發出聲明致歉外，還提到由於行政院預算遭立法院刪凍，行政院人權及轉...

劉世芳稱要效忠「單一國家」 被解職陸配里長轟：不是不願而是根本辦不到

內政部長劉世芳今天表示，台灣公民依國籍法規定，服公職時要對「單一國家」中華民國效忠。身為陸配、日前被解職花蓮村長鄧萬華怒...

今拜會蔣萬安「藍白合」氣氛濃 黃國昌：讓台灣人民過好的生活

民眾黨主席黃國昌昨表態參選新北市長，上午前往台北市政府拜會台北市長蔣萬安，兩人在致詞時，都提到過去「藍白合」的經驗，他也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。