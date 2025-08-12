民進黨批跟騷偷拍黃瓊慧 詹江村：若有不當請提告

快訊

中央社／ 台北12日電

民進黨今天說，國民黨桃園市議員詹江村昨晚連續偷拍民進黨議員黃瓊慧，涉嫌跟騷，並發布於社群媒體訕笑，民進黨嚴厲譴責並要求詹江村道歉、國民黨對其公職的惡劣騷擾行徑出面說明。

詹江村接受記者電話訪問表示，高鐵是公共場合，他巧遇不同政黨的議會同事，兩人都是公眾人物，他沒有拍攝身體特徵、也無做任何影射，照片發布到網路，他未做任何評論，發文下方網友的言論不能代表他，「不要對性平做沙文主義的無限上綱」，若黃瓊慧覺得他的行為有任何不當，他不會道歉，請直接提告。

民進黨今天發布新聞稿，發言人戴瑋姍表示，詹江村昨晚參與立委游顥造勢活動後，於高鐵站售票處及月台，連續針對黃瓊慧施行偷拍行為，更將照片發布於網路，恐已涉及「跟蹤騷擾防制法」反覆或持續為違反當事人意願的跟騷行為，以及社會秩序維護法，詹江村必須對其惡劣行徑公開道歉。

戴瑋姍說，詹江村將偷拍照片發布於社群後，包括與詹江村同行的立委牛煦庭以及眾多網友，皆留言訕笑，甚至以不雅詞彙羞辱、攻擊黃瓊慧。

戴瑋姍表示，對於詹江村引發網友對黃瓊慧的惡意留言攻擊，相關粗鄙不雅言論，已涉犯刑法公然侮辱、恐嚇危安以及性騷擾防治法。民進黨將支持黃瓊慧採取一切法律行動，並給予必要協助，以遏止歪風。

黃瓊慧也透過臉書發文表示，詹江村在地服務20年，累積不少支持者，她平時十分敬重詹江村，在政治工作上詹江村是她的前輩，但針對這樣的議題詹江村應該要再更近一步學習，才能與時俱進，也才能讓詹江村的支持者有更好的機會改正自己的言行。

黃瓊慧說，每個人都有媽媽、也或許有兒女，沒有人希望自己的家人被人如此公開拍攝、然後被眾人訕笑、羞辱，而對方還是知名的公眾人物。「我們應該給他和他的支持者一個道歉改過的機會」，讓社會更好，台灣需要更好的風氣才能維持真正的善良。

