新北綠總召指市長選舉藍營沒人 江怡臻：話沒聽懂就亂回

民眾黨主席黃國昌昨表態參選新北市長，新北民進黨團總召廖宜琨大酸「藍營沒人、要靠黃國昌」等話語，新北市議員江怡臻反批，總召是搞不清楚狀況，還是故意帶風向？廖總召看來急了，話沒聽懂就亂回。

江怡臻指出，黃國昌主席說得很明白，是他「有意願參選」，也「願意整合在野」，不是國民黨去拜託他，更不是廖總召說的什麼「靠」，拜託邏輯請搞清楚好嗎？

江怡臻說，民眾黨願意整合，是展現誠意，民進黨急著跳出來潑冷水，難道怕藍白合作真的成功？新北市長選戰還有一年，民進黨總召急著出來挑撥離間，應該更關心自己黨內比較好吧。

江怡臻提到，林右昌、蘇巧慧都說在熱身，火藥味這麼濃，到時候真的開打，請問廖總召要挺誰？還是兩邊押寶？藍白良性競爭在「比好」，民進黨的內鬥，才真正讓人厭煩！

