賴清德民調崩盤 趙少康：民意徹底反噬 4成基本盤都守不住

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
資深媒體人趙少康。圖／聯合報資料照
TVBS跟台灣民意基金會近日發布賴清德總統施政滿意度調查，兩份民調呈現相同趨勢，不滿意度皆高於滿意度。中廣前董事長趙少康今表示，賴清德的擇惡固執，任性治國，終於被民意唾棄。

趙少康指出，台灣民意基金會公布的民調，只有33%民眾認同賴清德施政、54%不認同，即使在視賴清德為神的台南，不贊成他施政的比例（43%）也高於贊同（36%）。TVBS昨天民調更難看，只有28%對賴清德施政表達滿意、55%不滿意，還有53%的人對賴清德的「未來施政」沒信心。

趙少康分析，兩份民調都證明，賴清德上任才一年多，滿意度已經連民進黨4成的基本盤都守不住，信任度同樣節節下跌，從原本的雙少數總統成為「雙不滿」總統，以他現在沖天的仇恨值，如果可以讓全民投票，罷免賴清德只是輕而易舉。

趙少康說，他早就好幾次提醒賴清德，民主制度就是在追求最大的可能，民主精神要容忍異見、盡量妥協，既然是雙少數總統，就應該以國家發展為念，虛心、誠心跟在野黨溝通協商，但是賴清德不到黃河心不死，不見棺材不掉淚，就是要跟他的側翼們，用抹紅、栽贓的政治鬥爭方式，跟在野黨強力對抗、分化人民，是中華民國的罪人。

趙少康批評，賴清德上任以來，用大罷免搞得台灣雞犬不寧，處理美國關稅、出訪過境、南部水災、普發現金都荒腔走板，內政、外交全都不行，更不用說，羈押民眾黨前主席柯文哲一年，處理罷免案的藍綠雙標，讓司法成為笑話，人民都看在眼裡。

趙少康說，726大罷免大失敗後，他馬上喊話賴清德停止823第二梯次罷免，賴還是沒收到教訓，就是要繼續硬幹，現在終於被民意反噬。台灣人民善良、勤懇，明是非、重公理，賴清德如果還是不肯傾聽民意，認知到民之所欲是安定、繁榮、和平，終將會把民進黨一起埋葬。

