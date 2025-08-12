林岱樺黑料不斷 柯志恩看不下去發聲「選民會希望公平競爭」
綠委林岱樺爭取高雄市長提名，今遭媒體爆料她跟通法寺住持釋煌智對話內容，隱射兩人疑似關係不單純。即使是身為競爭對手的國民黨立委柯志恩也無法認同這種對人設的毀滅，並表示，檢方資訊被接連爆出，很難讓人不聯想有政治力介入；相信高雄選民希望看到光明磊落、清清白白的公平競爭，而非各種明槍暗箭的鬥爭計。
鏡週刊報導林岱樺與通法寺住持釋煌智有400通對話訊息，林自稱「小女子」，且以「老公」稱呼釋煌智。林岱樺嚴正澄清，相關內容是對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，既惡質且兇狠，應予嚴厲譴責。
針對此事件，立委柯志恩受訪表示，林岱樺的案件還在偵辦當中，周刊卻接二連三爆出，看起來應該是檢方手中才有的案情資訊，很難不讓人聯想中間是否有政治力介入，且連私人的對話都被流出，這實在非常不可取。
柯志恩說，有些對話內容，無論真假，看起來都與案情無關，「我認為無論藍綠黨派的政治人物，人格都不該被污衊，政治不能沒有人性，司法更應該公平對待每一個人，千萬不可淪為有心人的工具」。
柯志恩強調，無論是民進黨的黨內初選，乃至2026的大選，她相信高雄選民也會希望每一場的選舉，看到的都是光明磊落、清清白白的公平競爭，而非各種明槍暗箭的鬥爭計算。柯說，這種對人設的毀滅，即使不同政黨，也實在看不下去。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言