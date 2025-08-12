林明昕外交失禮扯立院刪預算 王鴻薇：假道歉真政爭

行政院政務委員林明昕與南韓官員相約，最後卻失約，其辦公室發出聲明致歉外，還提到由於行政院預算遭立法院刪凍，行政院人權及轉型正義處即透過此次林率性別平等處等單位參與APEC、WEF會議之前，考察南韓轉型正義工程。國民黨立委王鴻薇今日表示，明明是林明昕自己出包放鳥韓方，還假道歉真政爭，又再度惡意攻擊造謠抹黑在野黨刪凍預算，沒事就硬抹，毫無擔當。

南韓真相和解委員會委員長朴宣映不滿會談遭林明昕方面臨時取消，發文批評「台灣傲慢無禮形象留我心」。林明昕辦公室致歉外，也提到由於行政院院本部預算遭立法院大幅刪、凍，行政院僅能透過院內各單位拮据而為、互相支援。行政院人權及轉型正義處即透過此次林明昕率性別平等處等單位參與APEC、WEF會議之前，藉此次機會率領該處考察南韓在歷經威權統治後，在從事人權保障及轉型正義相關工程時所面臨的困境與挑戰。

王鴻薇表示，此事可以說是我國與韓國外交上的重大疏失。林明昕在媒體及國際壓力下，出來做出道歉聲明，稱自己是因為要前往APEC婦女經濟論壇，要去針對今年度宣言部分進行工作層級的討論，所以才「放鳥」韓方官員。但顯然這樣的行程安排理由，以及後續的處理，都不讓韓方買單，才會讓他們發文痛批，不但有失國格，更讓台灣成為國際間的笑話。

王鴻薇批，不只如此，明明是林明昕自己出包放鳥韓方，出來道歉就算了，沒想到還假道歉真政爭，又再度惡意攻擊造謠抹黑在野黨刪凍預算，這種沒事就硬抹的行為，不但讓社會反感，更是把自己毫無擔當，愛牽拖的本性盡顯無遺，更不要說，行政院長卓榮泰用這招，現在滿意度現在已經不到三成，內閣民調雪崩，還要放火繼續掉？顯然林明昕政務委員相當不適任。

王鴻薇指出，賴政府上台以來，台韓關係已經緊張數次，之前在南韓前總統尹錫悅宣佈戒嚴時，民進黨立法院黨團就在「threads」發文力挺，發文後不僅被罵翻，還登上南韓主要媒體「首爾新聞」等外媒版面，南韓民眾更是直接稱民進黨是噁心的「蟾蜍」，已經是外交災難。

王鴻薇總結，如今再度發生台韓外交爭議，讓「傲慢與無禮」的形象享譽國際，不但傷害了基層外交人員過去累積的信任與關係，也讓我國國格盡失。如果沒有人出來負責，民進黨政府如何向國人與韓方交代？

商品推薦