暗網兜售疑似外交部公文 外交部：多屬例行業務
外交部主動調查電子公文被放上暗網兜售，外交部發言人蕭光偉今天表示，外流公文多屬例行業務，目前在暗網上能看到的是一份清單，而沒有具體公文內容，還需經進一步查對。
外交部日前表示，主動掌握近期網路流傳疑似外交部電子公文於暗網（Dark web）兜售，文件內容時間多集中於2024年。部長林佳龍已第一時間指示成立調查小組，釐清文件可能外流的來源、管道及影響範圍。
外交部發言人蕭光偉上午於例行記者會說明，電子公文外流的來源正在調查中，但暗網上的資料真偽難辨，初步查對相關訊息內容多屬例行業務，例如活動訓練課程、參訪行程等，對於疑似公文外流情形，外交部將持續與相關單位密切合作查處。
蕭光偉指出，外交部同時也將針對電子公文的收發以及使用管理進行強化以及檢討，若經過查證後，部內人員的確有外流或者涉及洩密的話，將移送檢調機關，依法嚴辦、絕不寬貸，後續若有確切進展也將適時對外說明。
另就疑似外流公文的真偽，蕭光偉強調，基本上目前在暗網上能看到的是一份清單，而沒有具體公文內容，還需經進一步查對。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言